張智霖讚魔童淡定應變似自己 呷醋靚靚話個仔型啲：俾返少少尊嚴我(有片)

張智霖(Chilam)今日現身灣仔出席月餅品牌戶外活動，在陰晴不定的天氣下，仍有不少fans守候，包括從蒙古和馬來西亞特地來港的fans。適逢明天(27日)是Chilam生日，有fans手持生日快樂應援牌，為偶像預祝壽辰，而Chilam亦親自派心形老婆月餅，並與fans合照。Chilam受訪被問到如何慶祝生日時，近期忙於巡唱的他笑言，「希望可以打麻雀！好耐無打，因為要排練演唱會。」他認為做得辛苦都要玩得開心。他更自爆，「我哋有個排行榜，我舊年係最叻，不過今年就輸緊。」問到麻雀腳郭富城的排名，他就自言不方便爆別人排名，最緊要大家玩得開心。

「魔童」通過音樂總監測試 問到太太袁詠儀可有落場，Chilam就笑指靚靚已沒有麻雀癮，反而愛上煲劇和打機。至於19歲兒子「魔童」張慕童(Morton)，可會落場父子檔打牌，「教過佢，但喺呢方面冇乜前途，玩音樂彈結他叻啲。」談到魔童於廣州站的巡唱台上，以專屬結他手身份伴奏，身為父親的他強調，沒有為兒子鋪路，「佢自己話想試，但我唔可以就咁話可以，係音樂總監試完之後話佢OK，水準合格先有機會。」問到對兒子的評價，Chilam自言集中於自己的演出，未有仔細留意兒子的表現，但認為任何表演者都必有進步空間。

父子難得同台 留美好回憶 談到父子同台，張智霖直言好難得，「自己未老得晒，仲可以開演唱會，而佢有足夠年紀工作，希望係美好嘅回憶。」至於靚靚看到父子同台的反應，Chilam語帶葡萄，「佢話阿仔有型啲，(淨係拍囝囝？)我唔想知，俾返少少尊嚴我。」對於網民勁讚「魔童」靚仔，Chilam半投訴，「咁我點吖……其實佢只不過幫手彈吉他，大家唔需要將焦點太集中於佢。」至於有網民指囝囝正靚似靚靚，Chilam笑指兒子較似自己，「身形真係有啲似，有時我見到背影，都諗係咪自己。」他更大爆一家三口經常調亂衣服穿。

「放養式」家長 不過問戀事 張智霖表示，將繼續於各地舉行《張智霖「在」巡迴演唱會》演唱會，「魔童」亦會盡量隨行，若然兒子自覺要再進修技術，父親亦會支持。問到對魔童要求可會特別嚴格，他強調要先顧好自己，「我見到佢興奮又緊張，但我唔應該講佢咁多……但我見佢彈彈下(結他)斷線，好鎮定咁換返條線，我覺得就係要咁，學識呢種處理事情嘅方法，一點一滴累積，成為成功嘅人。(似你咁淡定？)都OK，我係幾淡定。」對於兒子可會入行，他回應：「我諗佢有自己嘅諗法，今次參與咗之後，佢會知自己有咩不足。」對於兒子可有拍拖，Chilam自言是「放養式」家長，沒有過問，「我嘅初衷都幾勁，由佢出世至今，我都係想佢做個健康快樂嘅好人，我見佢都係朝住呢個方向。」不過他坦言，靚靚比較睇得較著緊。

香港個唱首選紅館 可能最後一次 至於何時會巡到香港站，Chilam希望明年能巡到香港站，但要入紙申請，暫無法定實，至於可會嘗試啟德新場地，Chilam強調只要大家一直都「在」，任何場地都開心，「如果真係要揀，我係好鍾情紅館，可能之前兩次演唱會都係紅館，我成日覺得自己三部曲，今次係咪最後一次？我年紀都唔細，若是最後一次，希望係紅館。」除了巡唱，Chilam主演的劇集《璀璨之城》將於10月開播，他自言剛為劇集配音，盛讚各演員的表現都令人眼前一亮，值得期待。談到吳卓羲和張曦雯拍拖的傳聞，Chilam笑言不清楚，「佢哋喺戲裡面演夫妻，我都覺得幾登對，現實問返佢哋好啲。」