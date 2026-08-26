中年好聲音4｜曾志偉對賽果有微言列三個原因 戥許雲妮未戴好耳機就唱歌唔抵

《中年好聲音4》總決賽塵埃落定，當晚曾志偉不但現身撐場，更與TVB主席許濤現身慶功宴，志偉與多位《中聲》唱將舉杯共飲。志偉雖然已經卸任，但對自己創立的節目，仍很著緊，他除了對今屆7強未有香港選手入圍感到遺憾之外，賽後他大談今屆比賽的個人睇法。

他與車婉婉接受訪問，他大讚團隊及主持都很好，但就語重心長說︰「容許我講句真心話，成個騷好好睇，唯一唔好睇係咩呢？就係冠軍已經好似一定係佢(尹景順)咁。」他續指最後三甲在必選歌環節上，從許雲妮及鄭家聲挑選的歌便已經知道二人會落敗。他說︰「另一樣嘢係，就係對第二嗰個唔fair，第一個唱完，佢都未戴耳機，仲要嗰首係深情歌喎，未企穩就開口啦，都要俾個公平嘅競爭佢嘛。我係好公道嘅，我覺得該批評就批評。」而他所指的第二是亞軍的許雲妮，翻看片段見到許雲妮緊接出場時，耳機仍未戴好便直接唱《心淡》，而外間就以為志偉在講尤淑情，因為對方一樣在出場時未戴耳機，在首回合開始時有些失準。

車婉婉解釋節目超時嚴重，導致整個流程變得倉促。曾志偉向來著重live騷，所以他表示：「呢個就係live show嘅麻煩之處，觀眾未必明白，但希望大家諒解我哋做live騷有好多呢啲問題。」他更認為劉洋如果是今屆參選，必定坐亞望冠，他說︰「我同劉洋講，今日如果你喺度比賽，競爭就好激烈啦！你唔會係第三屆嘅第三，你可能係第四屆嘅第一或者第二！就係咁，人生命運係咁，呢個係live騷好睇地方。」