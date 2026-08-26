三叔公園talk騷門票被指滯銷 直播催fans買飛態度掀脫粉潮

由余迪偉、鄒凱光與阿Bu一齊於YouTube主持的網上節目《三叔公園》將於10月15日至18日舉行talk騷，日夜夾埋共6場。不過，近日有網民就三人在直播中催促fans買飛的態度感到不滿，甚至有聲稱是訂閱了他們的聽眾發文，指他們食相難看，認為他們為了賣飛口不擇言，所以決定退訂，掀起退訂潮。

該網民寫道︰「我第一次聽一個表演者叫人齋科水之後可以唔使嚟睇。啲飛滯銷，依家擺明佢淨係要錢，淨係要唔蝕，就算個場無人，無問題，我有錢收就可以。咁如果到時真係蝕，咁係唔係求L其去做？或者 cut 喱 cut 路減成本？咁有冇尊重過其他買飛嘅觀眾？咁樣講有冇尊重過其他表演者同幕係工作人員？定係你覺得俾咗人工你，無人入場你都要做㗎啦，我為幫佢嘅藝術工作者感到悲哀。」對方又認為他們應該要憑實力贏口碑。

不少網民認同版主的說話，更群起圍繞他們主持節目的表現，有網民指他們三人現在做甚麼都是為了賣廣告，做節目愈做愈hea，所以一個月之前已退出訂閱。網民指這種硬銷手法早已非首次，直指他們「次次都係情緒勒索式賣飛」，甚至爆料指「上次舞台劇仲離譜，賣飛嗰陣連個show名同cast都未知」，也有人表示中伏︰「睇咗Y2K前的綁架，感覺係商家佬搵咗一堆在線上同埋有話題嘅班底，去成就阿 Bu 嘅舞台劇劇本嘅創作夢，老實講，睇完真係無辦法比多次機會」從網民上載的影片見到，talk騷有部份日子出現大量吉位，亦有人指三人的說話態度只是貫徹作風，支持他們三人繼續努力，不用理會網民的批評。