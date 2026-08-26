樊亦敏完咗《開心速遞》後仍慣性走回舊廠 摵甩三太想演律師醫生

樊亦敏現身新城知訊台節目《放飯ICU》作嘉賓，分享幕後點滴及離開劇組後的近況。她坦言對「三太」角色極度不捨，離組後仍習慣走向舊錄影廠，更笑指自己在另一劇集開工時，不自覺想回到11號房，被助手提醒才如夢初醒。在節目中，樊亦敏應要求即場演繹在《愛‧回家之開心速遞》的經典「威哥～！」叫法，更透露不同場合有不同層次。 她指現實中的羅樂林為人含蓄，不懂使用WhatsApp等通訊軟件，但每年生日、中秋節等總會親自來電問候。她憶述曾離港赴內地拍劇三年半，其間羅樂林被指「靜得好緊要」，似是掛念她，因此她一返港便立即大喊「威哥～」，對方即時回應「嗯」，感覺如「返嚟啦」。

被問及真人與劇中「三太白天娥」的分別，樊亦敏直言「我唔係咁樣嘅」，並指自己平時較靜、說話慢，但因「三太」妝容厚實濃郁，街坊往往認不出她，只靠聲音辨別。她笑稱「只有小朋友認得我」，成年人要等她開口才敢確認。她又指「三太」角色每日要戴沉重假髮及多個髮夾，造型「花碌碌」，加上角色狀態高漲，拍攝過程其實相當累人。 樊亦敏透露與劇中「兒子」風少陳浚霆、Rock何晉樂等拍檔私下關係密切，每日幾乎都會在群組聯絡。她笑言會直接追問Rock「你隔籬個女仔係邊個？你拍拖？」，對方即時解釋是同事，互動充滿「阿媽」式關心。她又提到莊思明因結局一幕整龍鬚糖而被取名「龍鬚糖」，但對方經常遲覆訊息，笑指「同我好似」，自己有時亦要兩日後才回覆。她強調群組活躍，會關心許家傑腳傷等近況，證明大家「個心都掛住對方」。

對於外界指她「好有錢」，樊亦敏澄清是角色錯覺，更笑言「報稅報得好慘」。她表示自己心中富有，工作與否看緣分，不會刻意規劃退休，因不同階段會做不同事情。她透露正拍攝另一新劇，並為角色刻意減磅，她又自爆有脂肪肝問題，現時跟從營養師及通過科學化方式控制飲食運動，又提醒大家要按身體狀況計算心跳及肌肉量，避免盲目操練。 談及演戲目標，樊亦敏直言從未演過專業人士如律師、醫生或行政人員，雖在《開心速遞》中曾扮演青樓女子等多種角色，但未有機會展現「正常一面」。她認為自己可塑程度高，歡迎劇組找她嘗試新戲路，更笑言主持譚玉瑛也可一齊推薦自己。被問及感情狀況，樊亦敏對婚姻表示持開放態度，認為「有咪有囉」。擇偶條件方面，她指要視乎緣分，首要對方「傾得埋」，又因為自身同好多人都「傾得埋」，對方或會覺得自己不專一，因此她笑言「對方危險啲」。