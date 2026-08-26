商業電台67周年台慶｜阿正自封「太子道西女人」 森美唔介紹60+朋友

森美、黃正宜（阿正）、呂珮琳(Elsie)今晚(26日)打扮得非常正經出席商業電台67周年台慶，森美穿上西裝表示今次打扮是總裁，體驗一下打工仔的裝扮，並隨即笑在旁的阿正是「富婆」、「闊太」，當記者稱阿正有個外號是「加多利山富婆」，森美聞言表現驚訝笑道︰「本來以為你係廣播道富婆，原來係加多利山契媽！」阿正即澄清︰「我係太子道西人呀！我正式宣布係太子道西女人！」

森美︰佢係住加多利山腳

森美代為澄清指「佢並不是加多利山，只係加多利山腳，其實係太子道西，所以係太子道西人。以我所知，加多利山街坊即係召開緊急會議，話點解會有呢啲居民！劉德華無出席，Kelly亦都去咗澳洲，就派姐姐去，佢哋一致都反對！」阿正即笑謂會很快搬走，大家可以到太子道西找她，並稱自己不敢在森美面前自居住豪宅，森美笑謂自己是住碉堡及有幾個單位，跟阿正是不同級數。

唔敢介紹60+朋友

阿正表示現時一切安好，只是欠缺男人。問到她成為「富婆」之後，有沒有人向她借錢，或有沒有人立即叫她做契媽，獻殷勤送外賣等，她笑謂現時沒有。Elise隨即指阿正有很多追求者，只是她拒絕，並指這些追求者都符合不到她與森美的要求。再問到森美有沒有介紹對象給阿正，他說︰「你需知道我啲朋友係大佢廿年，我有幾個朋友係唔識小便啦！我介紹嗰啲係可以慳車錢嘅！唔好再叫我介紹啦！最後生已經係張繼聰！」