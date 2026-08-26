商業電台67周年台慶｜少爺占收得3仙版稅 同Oscar意外爆鍾雪瑩填詞稅收有6位數

少爺占、Oscar Lee均穿上恤衫西褲示人，二人笑謂扮演銀行職員，但少爺占稱出來的效果被指似裁縫。對於阿正獲封「廣播道西女人」，少爺占自稱現在是低層，不能跟阿正比較。他說︰「嗱！Oscar先有機會同阿正比拼，香港9成嘅詞都係Oscar填，我絕對不能夠啦！佢係咩比華利山……(記者︰佢叫自己係太子道西女人！)啊！有啲同事去過佢屋企話好靚，但佢無要請我囉！」

少爺占唔敢同阿正比身家

Oscar透露曾去過阿正屋企參觀，「佢屋企幾靚，有次去過佢屋企開聖誕party！」少爺占即謂︰「嗱！佢哋差唔多level，平起平坐先會一齊玩，點會同我玩！」問到二人是否得悉阿正是富婆一名，他們笑言大家報道得太遲，因為在公司一早已是叫阿正做富婆。至於阿正有沒有經常萬歲，少爺占稱曾試過食阿正咖啡店賣剩的 Tiramisu。

由於少爺占過去也有商台隱形富豪之稱，愛投資磚頭，他自言這幾年的樓價令他很傷心，「唉！呢幾年啲樓價，如果夠膽幾個月前買，短炒有得賺，但自己唔夠膽啦依家。啲人話唔好睇個市升定跌，其實要睇自己有幾多錢，夠錢就啱，睇自己財富！」之後續指Oscar收入豐富，Oscar自言沒有置業計劃，首期都俾不起。