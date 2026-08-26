陳懿德擔任TIMA紅地毯司儀 速學韓文應付瘦身見成效唔輸俾韓國美女

TIMA國際音樂大賞《TMElive International Music Awards》於上周圓滿結束，中午舉行的紅地氈，由陳懿德主持。陳懿德介紹一眾歌手出場時，大騷流利英語、普通話，甚至可以用韓文跟部份韓團成員交流。當日紅地毯活動開始前，德德先在現場跟工作人員打招呼，之後唸唸有詞，似是為介紹活動做準備1當紅地毯結束後，德德更走到觀眾席旁跟有份出席的賓客打招呼，問他們喜歡哪一位偶像，令在場的賓客頗開心。

首天她曾向傳媒表示心情緊張到不得了，當問到她是否本身會韓文，她竟然說不是，但現場所見有韓國成員對她會韓文大為驚喜。她在社交平台分享兩日的造型，並留言說︰「一開始知道做呢個show嘅時候，知道會有好多韓星到場。而家睇返仍然有點夢幻，我竟然可以企喺Super Junior、aespa、IVE、BABYMONSTER隔離，所以就算佢哋淨係要求我中英普，我都特登再去上咗兩個星期嘅韓文班，希望大家可以感受到大會同香港嘅熱情！」

她感恩現場的嘉賓和粉絲非常熱烈的反應，亦多謝大會安排、節目組與創作團隊，「夾得好順利，真係合作得非常開心！做完之後再回味返呢兩日，實在係太幸福了，再次感謝！」而德德因為瘦身有成效，連續兩日的打扮都令人有驚艷的感覺，絕不輸給在場的女團成員。