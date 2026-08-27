胡子彤出戰名古屋亞運棒球場 憶《點五步》初衷：停喺度唔會有改變

本身是棒球員的胡子彤，電影《點五步》入行成為演員，今年他將於9月代表香港棒球隊出戰名古屋亞運。適逢《點五步》上映十周年，近日以《最初の半歩》之名在日本放映，導演陳志發聯同胡子彤、林耀聲、談善言、炣煒林(Will)、岑珈其和林家熙(Locker)、齊齊聚首分享感受。 子彤慶幸在捧球以外，找到演員的路，「遇到低潮，能夠同大家一齊經歷，唔只係自己，成個環境一定有高高低低，有趣係我哋一齊仲喺度。」相隔12年再為港隊出戰亞運，現年34歲的胡子彤將司職內野手位置，並將於賽後退役。

去年胡子彤受訪已表明若能出戰，就人生無憾。雖然今年上半年忙於籌備和拍攝《九龍城寨之終章》，但子彤在煞科後，立即積極為出戰亞運受訓，視之為運動員生涯最大目標， 其實他早於20 年前以香港棒球青年軍身份參與賽事， 2010 年曾與哥哥胡子鋒一同出戰廣州亞運，4年後再代表港隊參與仁川亞運，2018年本來亦入選雅加達亞運棒球賽出戰名單，可惜最終因工作安排要退隊。其後2023年助球隊贏得香港國際棒球公開賽冠軍。

憑古惑仔外形獲選中 2016年公映的《點五步》改編自真人真事，講述八十年代初首支香港少年棒球隊「沙燕隊」成立、於翌年擊敗日本隊，奪得香港少棒聯盟公開賽冠軍。本身是棒球員的胡子彤被選中參演，並獲得金像獎最佳新演員。在十周年的訪談中，導演陳志發透露起初意屬胡子彤演投手阿龍(即林耀聲的角色)，但當年聽過棒球界傳聞，有位隊員好寸，引發他的好奇心，他憶述初次見子彤的印象，「唯獨有個人染金毛，戴住運動黑超，好突出，我對眼就開始追住佢，覺得幾有個性。」由於「古惑仔」印象深刻，就決定由子彤演細威。珈其笑言，真正認識後就發現子彤傻頭傻腦。

從棒球運動員變成演員，胡子彤回想，《點五步》初衷不知不覺間已入骨入血。他認為人往往喜歡留在舒適圈，「但唔行出去，永遠唔知可以走到幾遠。」他想起有位導演的一番話，「佢同我講過，見到你可能對未來好唔確定、對表演好唔確定，但你有一個好好嘅特質係唔會考慮太多，你一定會先行動，你一定會行咗先試咗先，回想返原來就係《點五步》所帶出嘅訊息，就係行咗先，唔好停留喺原地，除咗自己，成個環境都應該係咁做，都應該要行咗先，停喺度就一定唔會有改變。」