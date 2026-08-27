《點五步》十周年重聚 岑珈其竟被導演忘記名字：個心有少少裂開

香港電影《點五步》上映十周年，近日以《最初の半歩》之名在日本放映。電影改編自八十年代香港首支華人少年棒球隊沙燕隊，成立一年後擊敗日本隊伍的事跡，飾演盧校長的已故藝人廖啟智，戲裡戲外都是重要的啟蒙恩師。日前導演陳志發聯同林耀聲、胡子彤、談善言、炣煒林(Will)、岑珈其和林家熙(Locker)、齊齊聚首分享十周年的感受，從當年拍攝趣事談到開拍續集。

廖啟智勉勵 走上金像獎紅毛氈 談到當年拍攝點滴，子彤坦言不得不提廖啟智，戲裡戲外都是人生教練，「相信佢都會proud of 我哋。」Will和珈其分享拍與日本隊對戰的一場戲，智叔要他們於棒球場中央集合，鼓勵隊員出戰，Will憶述，「印象中夾雜咗一啲劇本以內之外嘅內容，大家都真感情，喊到停唔到。」陳志發仍清楚記得智叔一番話，「佢叫大家幻想下而家係最後一場比賽，大家打到決賽，幻想下可唔可以一齊走上金像獎紅毛氈嘅感覺。其實我自己都唔敢諗，哪有咁嘅可能，但係智叔講完之後，就係諗下，點解唔得？」結果電影入圍金像獎7項提名，Supper Moment《沙燕之歌》獲最佳原創電影歌曲，獲最佳新演員的胡子彤，同時獲提名金馬最佳新演員。

金馬獎的遺憾 Locker、阿談、子彤和Will都因此戲而入行，各自在演藝圈有不同發展，陳志發被子彤問到感覺時，他笑言不得不承認自己選角的眼光也不錯。柯煒林就首次分享《點五步》出戰金馬獎的遺憾，當年胡子彤獲提名最佳新演員，Will因不獲准放假而無法同行，超級不開心，直至他憑《濁水漂流》獲提名最佳新演員，「我記得第一次去時，就問點解唔係同你哋去，原來你哋班『蛋散』對我嚟講幾重要。」另外，珈其就提到拍被廖啟智掌摑一幕，智叔叫大家忍一忍不要縮，務求一Take過，但初次拍戲的林家熙卻在輪到他被打時縮開，令全組人又要挨多一掌。眾人回望當年單純拍戲的日子，永遠有用不盡的能量，每天都有蝦碌趣事發生，其間問大家如果原班人馬再拍一部戲，想拍什麼題材，阿談建議拍續集，搞爛gag指續集可多為《一步》(0.5步乘2)，接著眾人笑言續集可拍《湊仔特工隊》，講述阿談誕下孩子，眾男士幫手湊B。

另外，珈其就提到拍被廖啟智掌摑一幕，智叔叫大家忍一忍不要縮，務求一Take過，但初次拍戲的林家熙卻在輪到他被打時縮開，令全組人又要挨多一掌。眾人回望當年單純拍戲的日子，永遠有用不盡的能量，每天都有蝦碌趣事發生，其間問大家如果原班人馬再拍一部戲，想拍什麼題材，阿談建議拍續集，搞爛gag指續集可多為《一步》(0.5步乘2)，接著眾人笑言續集可拍《湊仔特工隊》，講述阿談誕下孩子，眾男士幫手湊B。

珈其希望再拍運動電影，他說：「可以一team人好團結，再一齊拍好開心。」導演陳志發表示欣賞，「我好appreciate 你提出呢樣嘢，我覺得阿⋯⋯」陳志發足足停了5秒，氣氛尷尬，談善言一句：「珈其！」打破沉默，陳志發才醒起：「珈其！」全場笑到失控，柯煒林和胡子彤更是笑到從梳化彈起，珈其表情慘烈，「我個心有少少裂開，佢唔記得我叫咩名！」談善言也忍不住說：「佢嗌咗所有人嘅名，係冇嗌珈其嘅名。」珈其難掩失望之情，「黐線㗎，10年，原來佢唔記得我係邊個！」談善言就嘗試打圓場：「佢諗緊嗌你陳強（《點五步》角色）定珈其。」珈其收貨：「OK，我俾你過。」

陳志發連忙解釋：「被班演員圍住，個節奏唔係好頂得住。珈其，好appreciate 開心見到你，師奶殺手，親戚好鍾意睇你做戲。咖其升呢，做埋爸爸，下套戲你不如打本做《點五步2.0 》，做埋金主。」珈其就順勢呼籲眾籌。