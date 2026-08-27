第一代《小丑回魂》英國男星Tim Curry離世 享年80歲

英國著名男演員Tim Curry於美國時間前晚（25日）在洛杉磯住所離世，享年80歲。據美媒報道，Tim Curry是於本周二在美國洛杉磯的家中與世長辭，當地警方當天晚間11時23到達其寓所，認為沒有他殺及犯罪跡象，但暫時未知其死因。
Tim Curry在2012年因中風而接受了腦部手術，之後健康狀況一直欠佳，不良於行的他要坐輪椅代步。去年他受訪時透露中風時的經過，表示自己當時接受按摩，而按摩師突然見他不妥即急召救護車。
去年最後一次亮相
Tim Curry演而優則唱，早在60年代入行，憑1975年歌舞片《洛奇恐怖晚會》（The Rocky Horror Picture Show）走紅影壇，他在片中大顯歌藝，才華受到肯定。1990年，Tim為史提芬京（Stephen King）驚慄小說改編的迷你劇《小丑回魂》（It）飾演恐怖小丑，《小丑回魂》於2017年翻拍成同名電影系列。Tim Curry擅長演繹古怪角色，亦有份參演賣座電影《寶貝智多星續集玩轉紐約》（Home Alone 2:Lost in New York）、《搞乜鬼奪命雜作2》（Scary Movie 2）等。Tim最後一次公開露面是去年11月，為《洛奇恐怖晚會》50周年紀念活動任嘉賓。