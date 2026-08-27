張柏芝「穿越」撐老友 賀電台節目《我芝訂》27年後復活 親自揀歌

新城知訊台經典節目《我芝訂》相隔27年後重組，原班主持陳小芝、葉文輝（啤梨）及懷鈺再次聚首開咪。最重情義的張柏芝得悉老友重組節目後，立即親自錄製祝賀視頻及錄音，更特別為節目揀歌，以行動支持相識多年的三位主持。

柏芝在祝賀片段中表示：「《我芝訂》其實是由1999年穿越到2026年。小芝、啤梨、懷鈺他們是我的好朋友，這個節目重組我很開心，二十多年的相遇與緣分得來不易，我全力支持，希望大家支持這個節目！」

