再婚皇后｜申敏兒預告片換足10套華麗造型 朱智勛周旋兩女床戲成焦點

全球點擊率超過29億次的超人氣網漫《再婚皇后》，拍成韓劇起用頂級卡士申敏兒、朱智勛、李鍾碩及李世榮，將在11月4日透過Disney+強勢上架。 《再婚皇后》早前公布選角消息旋即引發網上熱話， Disney+近日率先釋出角色海報及前導預告，讓觀衆一睹四位主角的極高還原度的華麗造型。

赴布拉格德國取景 《再婚皇后》作為首套以西式宮廷風格為背景的破格韓劇，劇集遠赴捷克布拉格、德國等地取景，營造出媲美古典王朝的宮殿景觀。申敏兒以不同華麗造型亮相，短短分半鐘的預告中，就換了超過10個造型，由以閃亮皇冠配襯的白色舞會傘裙，到鮮紅色又充滿英氣的騎馬裝，都盡顯皇后風範，她對於造型更是愛不釋手：「曾聽過其他飾演貴族身份的演員都說感覺特別，而這次我也真正體會到王冠和戲服的重量所帶來的儀式感，整體氛圍很棒！」

朱智勛演渣男國王 在新公開的預告當中，最為人注目莫過於四位主角糾纏不清的四角關係，當中的床戲更成為熱話。國王朱智勛與皇后申敏兒在床上親熱，鏡頭一轉他就轉投情婦李世榮懷抱熱吻。而「小三」李世榮更主動挑釁申敏兒稱呼她為「姐姐」，將對立推至最高點！李鍾碩飾演風流倜儻的帥氣王子，卻對申敏兒情有獨鍾，主動向她示好，促使申敏兒決心與渣男丈夫離婚，立即改嫁！劇集講述深受子民愛戴的完美皇后娜菲爾 (申敏兒 飾) 慘遭丈夫東大帝國國王索本修(朱智勛 飾) 背叛，勾搭上狐狸精菈絲塔 (李世榮 飾) ，更入主宮廷！娜菲爾果斷答應離婚，宣布要與敵國王子海因里 (李鍾碩 飾) 再婚，實行大快人心的絕地反擊！

申敏兒在劇中飾演東大帝國的皇后「娜菲爾」，從小被當成皇后來培養，天生聰慧且氣質高貴，是受盡人民愛戴的完美皇后。本應過著無憂無慮的生活的她，卻狠被丈夫背叛提出離婚。即使面臨婚姻破裂，娜菲爾仍然抱持堅定和從容的態度，霸氣提出了與敵國王子再婚的要求，在東大帝國掀起重重波瀾。