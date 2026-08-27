復仇者聯盟｜《復仇者4：終局之戰》9月重映加長版 爆嘉芙蓮紐頓重拍蟻俠父女戲份

風靡全球的Marvel Studios超級英雄鉅製《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），香港票房狂收超過2億港元，成香港史上票房No. 1電影！《復仇者聯盟4：終局之戰 加碼重映》（Avengers Endgame: Encore）將於2026年9月24日重返大銀幕，今次以加長版上映，片長三小時五分鐘，比2019年上映時的三小時一分鐘長了四分鐘。

蟻俠女加入 《復仇者5》

為全城影迷重溫熱血沸騰的終極一戰，延續「復仇者」狂熱。同時有消息指，《復仇者聯盟4：終局之戰 加碼重映》除有未曝光畫面外，原來更有重拍戲份！

據指，片中加入的重拍場面，包括「蟻俠」保羅路德（Paul Rudd）與長大後女兒Cassie Lang的感人一幕；在《復仇者聯盟4》片中，該角色原本由知名度一般的24歲女星Emma Fuhrmann飾演，及後Marvel開拍《蟻俠》第3集《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania），於2023年上映時卻改由現年29歲的人氣女星嘉芙蓮紐頓（Kathryn Newton）頂上演蟻俠女兒，並會加入年底上映的《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers: Doomsday），Marvel考慮到《復仇者4》與《復仇者5》之連貫性，故此在《復仇者聯盟4：終局之戰 加碼重映》中找回嘉芙蓮紐頓重演Emma Fuhrmann原本的戲份。同時，在《復仇者聯盟4：終局之戰 加碼重映》中，入場影迷可搶先於大銀幕欣賞《復仇者聯盟5：末日降臨》之獨家片段。