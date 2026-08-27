三代同糖｜車婉婉34年前新秀青澀樣出土 本尊自嘲個妝太濃：睇返都打冷震

開播逾半個月的無綫處境劇《愛‧回家之三代同糖》，今、明（27日及28日）兩集「會過去的（上）、（下）」，劇情講述當年曾勝出業餘歌唱比賽的嘉冰（車婉婉飾），因受到昔日手下敗將啟發，決心參加電視台歌唱比賽《當年好聲音》，一圓歌手夢兼借故短期內不返回加拿大，原來嘉冰之所以突然回港，全因在加拿大被老公及兒仔孫仔們冷待。決心爭取入圍的嘉冰，使出四大奇招：與升Key雀鬥高音、飲鹹竹蜂、亡命針炙、及狂做波比跳搞靚把聲。另邊廂，一心想盡快趕走嘉冰的萬里（吳若希飾），原本並極反對嘉冰參賽，但最後卻因為加拿大傳來的幾條語音訊息，令萬里與嘉冰關係有了重大轉變！

惡搞《越難越愛》

這兩集焦點，絕對是《中年好聲音》主持車婉婉，在《三代同糖》中以參賽者身份參加《當年好聲音》比賽。出名「好聲音魂」入血的婉婉，之前在場口探班期間，曾透露內心深處一直好恨參加《中年好聲音》，今次拍攝可謂成功圓夢。由於《會過去的》是不少觀眾的美好集體回憶，為隆重其事，劇組刻意為婉婉灌錄了長達一分鐘的《三代同糖》版本，讓觀眾可細心欣賞婉婉solo唱出首本名曲。

今、明兩集有兩大彩蛋，第一是車婉婉1992年參加新秀歌唱大賽時的青澀樣將在劇中出土，婉婉受訪時笑言自己其實不敢翻看當時照片，皆因覺得「個妝仲濃過依家」，她表示：「因為嗰時唔識吖嘛，依家睇返都打冷震。」婉婉還開心share了當年參加新秀時既搞笑又不幸的難忘回憶：「好記得嗰時要抽籤先有得彩排，嗰時有十個人，前後抽咗三次，而十個人入面得我一個（抽唔中）冇彩排過，所以好深刻。」第二大彩蛋，是今、明晚兩集擔任《好聲音》評審的趙浚承，還會夥拍吳兆麟七情上面惡搞吳若希經典K歌《越難越愛》，期待值爆燈。