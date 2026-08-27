Bruno Mars宣布世巡唱到亞洲 明年5月啟德主場館開足四場

《The Romantic Tour》是Bruno Mars近10年來首個全球巡演，總場次超過90場。他完成下半年的美國多場演唱會後，明年1月先到日本的名古屋、札幌、埼玉、大阪、福岡及東京開騷，之後再到新加坡、曼谷、高雄、香港等城市演出。

屢創樂壇佳績

《The Romantic Tour》香港站將於明年5月登陸啟德主場館，票價分為港元$799、$999、$1,199、$1,499及最貴$1,899，亦設$1,499港元企位門票，而門票將於9月24日中午12時公開發售。

40歲的Bruno Mars生於夏威夷檀香山，雖然只得165cm身高，但勝在能唱能跳，加上亦擅長多種𡜻器，憑多才多藝在全球吸納大批歌迷支持，其音樂生涯至今已入圍36項格林美獎，並拿下16個殊榮，近年他推出多支大熱歌曲，更是Spotify史上首位月計聽眾突破1.5億的藝人，他與BLACKPINK成員ROSÉ合作的《APT.》及跟Lady Gaga合唱的《Die with a Smile》皆是最快突破10億次串流的大熱歌曲。