周志康羅天宇等6蒙面歌手 9.30《愛爆動物音樂秀》優先訂票速售罄

以蒙面身份，動物造型參與《中年好聲音4》的「企鵝人」周志康、「獅子王」羅天宇、「貓女郎」劉佩玥、「白羊君」姚兵、「白眉鷹王」莫家淦、「樹熊公子」黃建東早前宣布將於9月30日，在麥花臣場館舉辦《保濟丸呈獻：愛爆動物音樂秀》，票價分別為$1380(VIP，福利包括可觀看綵排、和6位歌手合照)、$980、$680，優先訂票經已全部售罄，8月28日在Cityline公開發售。 為最佳演出寧願唔瞓覺 六位蒙面歌手在《中4》的表現均令大家眼前一亮，為樂迷帶來驚喜，獲得不少粉絲追捧支持，他們今次有機會站在另一個更大的舞台上再度發揮自我，異口同聲說寧願犧牲睡眠時間，也要把今次演出做到最好，希望大家能夠為他們在音樂會中所付出的每一分力而感動。

周志康憶起比賽首日心情 周志康表示非常開心《愛爆動物音樂秀》的出現，「見到我哋今次音樂會動物歌手嘅陣容，令我諗返起當初大家比賽嘅第一日，大家戰戰兢兢好俾心機去練歌。今次大家可以再為音樂會共同努力，有另一種意義。」 羅天宇好開心有一個屬於他們動物歌手的機會，「如果唔係公司俾機會我哋參加《中4》，我相信自己都冇機會可以成為呢個音樂會嘅其中一份子。自己喺24強止步，一直希望有更多機會再去唱歌俾大家聽，所以好珍惜嚟緊音樂會所參與嘅每一部分。」

追夢之路唔會停低 劉佩玥感謝大家一直以來對她的支持和鼓勵，「我好鍾意唱歌，所以一直練歌同練琴，亦有學習音樂創作。當然唔少得一直要keep住身心嘅健康狀態，做運動無得臨急抱佛腳，將好嘅狀態一直keep住，咁就做咩都會更得心應手。」姚兵興奮說：「可以開音樂會係對我今次參加《中4》嘅一個肯定。所以今次有呢個機會真係好開心，好期待同大家喺舞台上見面。」 莫家淦表示自入行以來，一直渴望能夠得到更多唱歌的機會，「《愛爆動物音樂秀》呢個寶貴經歷，令我距離歌手呢個身份再邁進一大步。我從未放下做歌手嘅夢想，追夢之路唔會停低，往後我會繼續堅持，做屬於自己人生嘅主角。」黃建東說：「音樂一直都係我嘅夢想，諗唔到因為參加《中4》有機會參加呢個音樂會，希望到時彈琴唱歌令到觀眾認識一個不一樣嘅黃建東。」