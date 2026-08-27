陳家樂任DJ主持自爆進軍樂壇大計 自揭成名前曾遭娛記白眼

新城廣播35周年台慶期間限定節目《新城任務35》，今集請來藝人陳家樂擔任DJ，並邀得《白日之下》、《IT狗》導演簡君晉（阿簡）擔任嘉賓接受訪問。兩人在節目中回顧相識15年的點滴，陳家樂透露在成名前曾遭記者冷眼拒做訪問，他更大爆即將出歌進軍樂壇。 陳家樂憶述當年事業迷惘，出席某部電影的After Party時，因該電影與他無關，令他覺得存在感及人生價值很低，自覺不屬於該行業，幸得同場的歌手鍾舒漫主動開解並為他祈禱。翌日，他便收到簡君晉來電，邀約見面及試鏡。陳家樂笑言︰「現在2026年，一定以為是詐騙。」簡君晉則透露，當年是透過張致恆（Steven）介紹，得知有個年輕人想拍戲，見面後發現大家同樣喜歡足球，雖然自己支持羅馬，但知道陳家樂是曼聯球迷，仍大感投契。

兩人合作《當C遇上G7》後，陳家樂坦言此片令行內人開始認識他，但在宣傳時曾遭記者冷待。他回憶當時有前輩問記者可否幫他們做訪問，對方竟回應︰「我不做這些訪問的！」簡君晉亦補充該記者原話：「陳家樂？我只做祖兒訪問的。」兩人氣憤之下，到快餐店發洩，揚言「將來出名，所有傳媒都做，就是不做你」。簡君晉笑言後來該報館結業，記者亦不知所終，更隔空向對方說︰「如果你看到這節目，我會拒絕你！」陳家樂即笑說︰「我不會拒絕！」陳家樂又感激簡君晉帶他入行學婚禮攝影，當年他將拍戲所得的1萬5千元全數用來買相機，並接手簡君晉放棄的婚禮拍攝生意，由零經驗做到滾存七位數營業額。簡君晉則分享自己曾用兩年多時間撰寫「神奇小子」蘇樺偉的故事，準備開拍時卻發現尹志文導演已籌備同一項目並準備拍攝，大受打擊。

簡君晉坦言當時失落，加上眼角膜舊患復發，但後來黃浩然導演對他說「如果我們想繼續做一個電影人，做一個導演，是往後的人去怎樣看待我們做的決定。我很想像那個前輩一樣，（成為）很多人都很尊重他的一個電影人」，令他覺醒，最終他拍出《白日之下》，更獲金像獎最佳導演提名。 陳家樂在節目中預告兩人將再有合作，他正準備挑戰一個新崗位，希望以音樂及影像表達自己，並指名要簡君晉操刀。簡君晉笑言︰「你那個崗位可以叫你老婆訓練一下你。」陳家樂即時大笑。二人又提到曾合作拍攝Heyo跟衛詩Feat.歌曲《盛夏的舞》之MV，是陳家樂點擊率最高的作品，簡君晉更笑指現在開車時仍會播來聽。