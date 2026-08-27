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娛樂
出版：2026-Aug-27 19:35
更新：2026-Aug-27 19:35

張繼聰唔阻囝囝睇咸網禁打機 鼓勵張瞻拍拖體驗愛情生活

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張繼聰出席「Meta共建網絡安全：賦能家長論壇」，以家長身份分享如何指導子女正確使用社交平台，席間他提到網上很多資訊有很多不實，甚至簡單到一個PO、一個留言、一張照片也可以被人無限放大，最後可以掀起罵戰。他提到早前與囡囡行街獲途人邀請合照，自己向來是好好先生，遇到這些合照情況都會答應，最後卻在網上被指黑口黑面這類，之後便用自身例子跟囡囡解釋網上的東西未必是真實，甚至會被扭曲。

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張繼聰出席「Meta共建網絡安全：賦能家長論壇」，以家長身份分享如何指導子女正確使用社交平台。(娛樂組攝)

與子女保持溝通

阿聰自言作為一個80後，可說是第一代人接觸社交媒體，但被囝囝張瞻笑指不會用，日前跟囝囝提到「abundance」一詞時，囝囝驚訝他知道豐盛的英文詞。他說︰「佢見我用啲英文字會讚我『你好叻呀！』、『你識呢個字嘅！』，我有同佢講番其實我都有讀書嘅！始終我哋成長係由無到有呢個科技，但佢哋一出世就已經有。」

他透露囝囝花很多時間打online game，後來發覺自己很難阻止囝囝去打機，畢竟這是新一代朋輩的溝通方法，「始終依家唔同咗，做家長好好同佢哋溝通，好過佢哋咩都唔同你講。同小朋友好好溝通，其實佢哋之後都會改變。他續指可能小朋友在網上世界建立到一個好好的身份，所以自己也有教導他也要在真實世界生活，「佢依家去到讀大學，將打機改到去星期六、日玩一陣，原來去到有個階段會識諗，寧願佢哋識諗，好過成世監察佢！」

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鼓勵囝囝拍拖

他又指囝囝如要看色情網站是無可避免，「正常男仔一定會睇呢啲，如果佢係好憎或者唔睇會係另一個擔憂。我就唔會問佢有冇睇，但有叫佢去拍拖，如果遇到合眼緣女仔可以發展關係。因為真正情侶關係，係父母教唔到。你hurt下人，被hurt又好，都係有機會成為更好嘅人，當然有啲會成為更衰嘅人，但有呢啲中和番會好啲。」他又指囝囝現階段沒有透露自己拍拖，可能正在適應新環境。

🎓 James 中學畢業了我和張先生坐在禮堂裏看著身穿畢業袍的James 一步一步走進會場眼眶一熱視線模糊了趁大家不為意偷偷拭一拭淚時空真的是重疊的嗎？我看見第一次帶他來這學校禮堂我拖著他暖 (1)

張繼聰一直有向仔女灌輸如何正確社交平台。

無得follow囝囝私人帳號

他坦言知道囝囝有其他社交帳號，自己也有發出「邀請」但未獲囝囝接納。他說︰「有啲account我知佢係private，我有add但一直冇接受，其實我又冇傷心，始終我哋都唔會揭開個肚皮俾阿爸阿媽睇啦！無所謂啦！尊重私隱都係要嘅，但有教佢po任何嘢之前要諗清楚，始終阿爸阿媽工作關係會被人曲解同放大，佢又好叻，知道邊啲可以。」

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張繼聰表示不會阻囝囝睇鹹網。(娛樂組攝)

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