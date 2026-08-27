張繼聰唔阻囝囝睇咸網禁打機 鼓勵張瞻拍拖體驗愛情生活

張繼聰出席「Meta共建網絡安全：賦能家長論壇」，以家長身份分享如何指導子女正確使用社交平台，席間他提到網上很多資訊有很多不實，甚至簡單到一個PO、一個留言、一張照片也可以被人無限放大，最後可以掀起罵戰。他提到早前與囡囡行街獲途人邀請合照，自己向來是好好先生，遇到這些合照情況都會答應，最後卻在網上被指黑口黑面這類，之後便用自身例子跟囡囡解釋網上的東西未必是真實，甚至會被扭曲。

與子女保持溝通

阿聰自言作為一個80後，可說是第一代人接觸社交媒體，但被囝囝張瞻笑指不會用，日前跟囝囝提到「abundance」一詞時，囝囝驚訝他知道豐盛的英文詞。他說︰「佢見我用啲英文字會讚我『你好叻呀！』、『你識呢個字嘅！』，我有同佢講番其實我都有讀書嘅！始終我哋成長係由無到有呢個科技，但佢哋一出世就已經有。」

他透露囝囝花很多時間打online game，後來發覺自己很難阻止囝囝去打機，畢竟這是新一代朋輩的溝通方法，「始終依家唔同咗，做家長好好同佢哋溝通，好過佢哋咩都唔同你講。同小朋友好好溝通，其實佢哋之後都會改變。他續指可能小朋友在網上世界建立到一個好好的身份，所以自己也有教導他也要在真實世界生活，「佢依家去到讀大學，將打機改到去星期六、日玩一陣，原來去到有個階段會識諗，寧願佢哋識諗，好過成世監察佢！」