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娛樂
出版：2026-Aug-27 20:00
更新：2026-Aug-27 20:00

張繼聰諗過《人夫集團》開晒日場同農夫度橋唔敢認叻 欣賞古天樂衝破心理關口

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張繼聰出席「Meta共建網絡安全：賦能家長論壇」，以家長身份分享如何指導子女正確使用社交平台，席間他提到網上很多資訊有很多不實，甚至簡單到一個PO、一個留言、一張照片也可以被人無限放大，最後可以掀起罵戰。

提到他早前為古天樂個唱擔任嘉賓，他表示很開心，同時很欣賞老闆衝破關口，大讚整個演唱會流程很好。他說︰「佢成日都話唔鍾意唱歌，以我感覺佢係一個內向嘅人，一個咁含蓄嘅人可以喺條柱扭來扭去喎！希望佢可以enjoy多啲，我都有同佢講，因為你係好關心身邊嘅人，成日發放正能量，好愛身邊嘅人，呢個時候係大家回禮，大家都好錫你，你對人好，人哋都對你好，係雙向，所以係可以出嚟接受大家嘅愛！」

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問到他與農夫合作的《人夫集團》會否考慮加插鋼管環節向古天樂致敬，他笑言三個人上鋼管會冧。提到《人夫集團》加場也火速售罄，他坦言已經不能再加場，「我哋加到盡，有考慮過再開多啲日場，但考慮到三個人體能係咪支持到呢？依家最大壓力係個騷準備得夠唔夠，好多謝大家支持！」他又大讚農夫這對好拍檔，非常有才華、醒目︰「同佢哋做騷好舒服，基本上佢哋話咩我都話好，當然我都有貢獻，但佢哋真係好有默契，同埋諗到好仔細，依家要諗點同佢哋有融合，好在大家識咗好耐，其實都係想大家嚟睇騷開心！」

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農夫聯同張繼聰首度同台合作的綜藝舞台騷《人夫集團》。

他表示一年前已經構思，現在還有組識內容，就算三個人在台上傾偈，也要好好準備。至於會否邀請嘉賓，他說︰「我喺《人夫集團》入面係細佬，呢啲要話問番兩位大佬，佢哋肯講就講啦！」

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張繼聰正在籌備《人夫集團》。

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