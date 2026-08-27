張繼聰諗過《人夫集團》開晒日場同農夫度橋唔敢認叻 欣賞古天樂衝破心理關口

張繼聰出席「Meta共建網絡安全：賦能家長論壇」，以家長身份分享如何指導子女正確使用社交平台，席間他提到網上很多資訊有很多不實，甚至簡單到一個PO、一個留言、一張照片也可以被人無限放大，最後可以掀起罵戰。

提到他早前為古天樂個唱擔任嘉賓，他表示很開心，同時很欣賞老闆衝破關口，大讚整個演唱會流程很好。他說︰「佢成日都話唔鍾意唱歌，以我感覺佢係一個內向嘅人，一個咁含蓄嘅人可以喺條柱扭來扭去喎！希望佢可以enjoy多啲，我都有同佢講，因為你係好關心身邊嘅人，成日發放正能量，好愛身邊嘅人，呢個時候係大家回禮，大家都好錫你，你對人好，人哋都對你好，係雙向，所以係可以出嚟接受大家嘅愛！」