莊思敏丁母憂 莊思明感謝媽咪臨終前硬撐出席婚禮

莊氏三姊妹分別透過社交網公布母親死訊，並貼出昔日跟媽媽的合照悼念，莊思敏寫道：「我們帶着悲傷和不捨通知大家，我們親愛又敬重的媽媽在親友陪伴下離開了我們，完成了她的人生旅程。We will always love you and miss you。」莊母的悼念儀式於本月30日一連三天在吉隆坡富貴生命館舉行，莊思明表示：「請給我和家人們空間和時間，亦請尊重我們媽媽，現階段不便打擾，我們一概不會回應，謝謝體諒！」

莊思明與楊明今年8月初剛在馬來西亞舉行盛大婚禮，當時莊母坐輪椅見證。未料出嫁不久，莊思明卻傳來喪母噩耗，楊明亦有有上載外母訃告。及至今晚（27日），莊思明繼續出po抒發對母親的思念，寫下：「媽咪，我好掛住你呀，你現在好嗎？希望你已經同爸爸團聚，可以開開心心周圍去玩，多謝你同爸爸生咗我哋4個，多謝你哋俾咗一個好舒適嘅環境我哋長大，多謝你哋嘅養育之恩，多謝你咁多年嚟都成為我嘅避風港為我遮風擋雨！我大個女啦，而家有啊楊做我嘅避風港你唔使再擔心我啦，放心去玩啦！我好感恩可以成為你哋嘅女兒，多謝你哋俾我嘅一切。」莊思明談到媽咪是個愛熱鬧的人，從小屋企就成日會開party一齊開心唱歌，她亦談到母親出席自己婚禮時已健康欠佳：「媽咪，你已經好叻叻㗎啦，多謝你咁堅強咁努力令自己可以精精神神出席我同啊楊嘅婚禮，好多謝你送咗一份無價嘅禮物俾我，我真係好愛好愛你。」