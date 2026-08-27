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娛樂
出版：2026-Aug-27 22:08
更新：2026-Aug-27 22:15

apm打小朋友｜四眼途人撞樣鄭世豪 挺身而出喝斥︰你個𡃁仔就係寶呀

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ENT

近日apm打小朋友事件中的正義男士跟鄭世豪有幾份相似。

觀塘apm商場日前發生兩個家庭爭執案，一名藍裙女子與一名白裙女子正激烈爭執，未幾一名紅衫長者突然衝出，粗暴推開兩人身旁的女童。女童當場嚇得呆立當場，紅衫婦卻未有罷休，更直接當眾大力掌摑女童，致其失平衡倒地。周遭途人見狀大驚，慌忙上前喝止並將女童抱離現場，中庭頓時陷入一片混亂。34歲吳姓婦人及其母68歲梁姓婦人、34歲徐姓內地婦人各被警方控一項「在公眾地方打鬥」罪，68歲梁姓婦人被控多一項「普通襲擊」罪，案件將於93日上午於觀塘裁判法院提堂。

在女童被掌摑之後，一名四眼男士上前喝止，向男童家人怒斥︰「你係咪打𡃁仔？我見到！報警！我見到你打𡃁仔！幾歲你都打」。有網民事後把這名男士截圖，見到他指住男童母，留言說︰「大家認住佢，為人咁正義做朋友肯定一流！」帖文更火速有2.6萬人讚好，並留言說︰「佢係真心型」、「最鍾意佢嗰句『得你個仔先係寶』！」由於他的身後正是勞力士店舖，不止網民就連霍哥也留言指「勞力士應該搵佢做代言」、「呢位大哥去買錶唔使排隊」。與此同時，對方的外貌跟《愛‧回家之開心速遞》的「龍力士」鄭世豪相似，一度有網民錯認對方是「細龍生」。

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從網上另一條影片見到，該名似鄭世豪的男士大聲喝道︰「頭先邊個打𡃁仔呀？你係咪打𡃁仔？我見到！報警！(指住紅衫婦)我見到你打𡃁仔！幾歲你都打！我睇X住！你咪X走，乜嘢都好！總之我見到你打人！打小朋友！你咁無x陰公嘅！幾廿歲人鬧交打小朋友！欺善怕惡！你兜把摑人，有閉路電視……你咪X走！你咪X走！我睇X住！」而紅衫婦人就攬住男童不斷反駁，而四眼途人隨即喝令對方收聲並謂︰「瘀X晒！人哋幾歲𡃁仔打X人？你做幾多年人呀？打到𡃁仔塊面腫晒！你個𡃁仔就係寶呀？不知所謂！」

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