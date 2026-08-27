莊思敏首度監製AI劇即入圍「智影榜」26部作品中爭獎

「智影榜」評審包括有金牌電影監製兼虛擬藝人經理人黃柏高、殿堂級音樂人彭健新、著名電影編劇及監製黃子桓、電影資深編劇及導演陳大利、攝影藝術大師陳錦強，以及香港科技大學AI博士研究員劉業鑫博士等。從故事敘事、視覺美學、音樂音效及技術創新等多個維度嚴格評選作品。黃柏高及彭健新昨日亦有親臨出席「智影榜」。

發布會上正式公布26部入圍短劇作品（名單見附錄），涵蓋奇幻、科幻、穿越及現代都市等多種題材。其中由莊思敏監製的入圍作品《怪奇錄──妒火》、及沈震軒有份參與的《10日不回家的理由》都成為現場矚目焦點之一。

沈震軒興奮「演出」

首次挑戰監製AI短劇即獲入圍肯定，莊思敏表示：「好開心第一次監製 AI劇就可以入圍，自己一直有留意AI發展，好開心小龍邀請我一齊做呢個項目，希望嚟緊會有更加多嘅作品面世。」而另一部入圍作品為涂霆駿導演執導的《10日不回家的理由》，作品亦特別以演員沈震軒的AI數字人形象擔綱演出，亦成為今屆入圍作品中備受注目的AI影像創作之一。對於自己「演出」作品能夠入圍，沈震軒表示興奮：「我非常感謝！希望可以做多啲天馬行空嘅作品出嚟！」最終選出得獎結果預計今年12月公布並舉行頒獎典禮。