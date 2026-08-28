《哈利波特》露娜做人妻 35歲Evanna Lynch倫敦低調嫁法國男友

經典電影《哈利波特》（Harry Potter）系列中的金髮少女露娜（Luna Lovegood），由愛爾蘭女星Evanna Lynch飾演，35歲的她近日宣布嫁人，並透過社交網站向外界報喜，公開雜誌拍攝的結婚靚相。

已成為人妻的Evanna Lynch在倫敦低調完婚，丈夫是與她拍拖近五年的法裔圈外人Denis Skinner，一對新人先到英國小鎮在大約20名親友見證下註冊結婚。