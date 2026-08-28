《哈利波特》露娜做人妻 35歲Evanna Lynch倫敦低調嫁法國男友

經典電影《哈利波特》（Harry Potter）系列中的金髮少女露娜（Luna Lovegood），由愛爾蘭女星Evanna Lynch飾演，35歲的她近日宣布嫁人，並透過社交網站向外界報喜，公開雜誌拍攝的結婚靚相。
已成為人妻的Evanna Lynch在倫敦低調完婚，丈夫是與她拍拖近五年的法裔圈外人Denis Skinner，一對新人先到英國小鎮在大約20名親友見證下註冊結婚。
據了解，Evanna Lynch婚禮原定於當地時間8月22日舉行，但聽從占星師建議及場地問題，二人最後將婚期提前一天，即8月21日在英國倫敦的Wilton's Music Hall進行。儀式結束後，Evanna Lynch招待一眾賓客舉辦結婚派對，並邀請樂隊到場演奏，Evanna Lynch與老公同屬素食者，而且更環保分子，所以婚禮不太鋪張亦絕不浪費，而新郎一條項鍊，上面掛上其愛犬最近掉落的牙齒製成。其實，Evanna與Denis是於2021年在倫敦邂逅，當時男方在酒吧打工，兩人在酒吧一見鍾情，Evanna Lynch主動借逗玩Denis愛犬來製造機會結識對方，直到一位朋友牽線下，兩人終開始聯絡，如今更拉埋天窗成為終生伴侶。