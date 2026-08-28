景甜陷代孕風波 被加密幣富豪孫宇晨起訴涉3千萬糾紛

幣圈商人、開放式區塊鏈平台波場TRON創始人孫宇晨委託律師向內地藝人景甜及其家人提出起訴，案件涉及3000萬元人民幣。有指今次的起訴與早前瘋傳景甜以代孕生子一事有關。今年5月，網上傳有「頂流J女星」與國內頂級富豪談地下情，之後更去到談婚論嫁的階段，J女星提出代孕生子，頂級富豪聞言非常開心，以「彩禮(聘禮/禮金)和生產費」為名先後轉了千萬巨款予J女星。男方也隨即聯絡美國有關醫療機構，雙方也簽訂協議，但女方去到美國之後，卻又以各種理由拒絕配合取卵，甚至再追加要求美金5000萬。

傳景甜臨時加價5千萬做代孕 網上亦流出一份英文協議文件，文件首頁署名為「Tian Jing」，尾頁簽名字跡也被網友認為與女星景甜過去公開簽名相似，隨即引發熱議。有傳男方先後向J女星轉帳了10萬美元訂金及3000萬元人民幣，並曾包下美國洛杉磯高級飯店整層樓，還安排私人飛機接送女方赴美進行取卵程序。然而，在取卵當天，女方突然以「生理期不適」為由拒絕手術，並進一步要求男方追加5000萬美元（約人民幣3.6億元）費用。 由於男方拒絕支付，女方隨後返回內地，甚至傳出已全面封鎖男方聯絡方式。5月在網上的爆料更提到男方已決定起訴，認為J女星由一開始便是詐騙他的金錢。被指是「J女星」的景甜當時火速透過工作室發聲明，強調網絡流傳的內容皆為「不實傳言與惡意造謠」。

孫宇晨只求景甜還錢 其後孫宇晨代表律師張起淮接受傳媒訪問時，承認景甜的曾與孫宇晨拍拖，並去到談婚論嫁，但在年初分手，今次追討的金額是「給的彩禮」，男方只需要女方還錢便可，「沒有甚麼更多的想法，但是錢不給是不可以。」其後他於亦在其微博發聲明，表示網上圍繞孫宇晨與景某的財產糾紛傳言較多，案件已依法立案。原告方向法院申請了財產保全。被告景某方依法提出管轄權異議，目前該異議尚在法院審理過程中。本案尚未進入實體審理階段，暫無最終裁判結果。

與景甜拍拖過程變小說 另一邊廂，孫宇晨在多個自己的社交平台發布一篇名為「我的女友景甜」的萬字文，內容談及跟景甜的關係是如何發展，在開首寫道︰「一顆卵子的重量，3.5微克，五千萬美元現金的重量，2.5噸，景甜在蒙太奇拉古納海灘的電話裡，向我要的是後者，抵押的是前者，她去那裡是為了取卵，代孕的孩子預計2027年出生，快一點的話還能屬馬，這是她主動提的。」但文末他又寫道「本文純屬虛構，如果雷同純屬巧合，請隨意轉發分享」，景甜工作室火速發聲明表示「聲譽是藝人的生命，我們有勇氣對以藝人聲譽為要挾的碰瓷行為說不，一切交給法院處理」。