廚師發辦專訪｜梁雍婷妙論「食得是福」 盧鎮業回看浮游歲月：貧窮唔代表係人生低潮

由盧鎮業(小野)和梁雍婷(Rachel)合演的電影《廚師發辦》，圍繞4段交友程式的飯局約會。小野演日本料理廚師，為尋找年輕時失聯多年的網戀對象，以到會廚師方式為女生預備美食。談到食物與戀愛的關係，演其中一位約會女生的Rachel靈機一觸：「食得是福！你有胃口去食嘢係福氣。有食女嘅能力，即係遇到啱嘅人都係一種福氣！」

物極必反 梁雍婷演的專業律師，經常以dating app約會，某天遇上林克(盧鎮業飾)，為她親手烹調豐富西餐，Rachel剖析角色心理，「其實佢諗住食完嘢，做應該要做嘅嘢。但估唔到林克係第一次玩app，佢會好小心翼翼咁處理，透過兩人嘅對話，令佢反思，係咪一定要跟住呢個模式，先會無咁空虛寂寞？係咪可以其他方法搵到慰藉？所以之後決定刪除個app。」其實這頓飯沒想像中浪漫，律師因突發的食物敏感沒法繼續下半場，Rachel認為是編導黃浩然和鍾宏杰的用心設計，「有啲嘢做得太多就會弄巧成拙，其實身體會承受唔到，例如過度運動都會令身體不適，戀愛都係一樣。」

「無所謂」成舒適圈 盧鎮業形容角色林克是個無所謂的人，與兩位兄弟合資開餐廳，經歷疫後市道不景，「最有所謂係行入廚房煮嘢食，其餘住邊、餐單以外的營運方法都無所謂。」在好兄弟推波助瀾下，被女友分手3年後，林克嘗試以交友程式再結識女生，尋找啟發他做廚師的網上女神Zelda，「其實佢唔係好知自己想點，『無所謂』成為佢嘅舒適圈，就是拚死無大害嘅心態。」過著「車中泊」生活的林克，沒有供樓負擔，生活自在，但遇上不同女生，才發現「無所謂」的性格，令有意共同生活的女生卻步，「令佢有少少反省，到後段有少少成長，但佢嘅解決方法都係出去行下(離港)。」雖然角色不太討好，但在小野的演繹下，不惹人厭。

最親切的角色 盧鎮業形容林克是最有親切感的角色。大約十年前曾經歷飄浮階段，本身是導演的他踏上演員路，「當時拍學生作品為多，無乜面向公眾嘅演出，有三、四年係最浮游、最無所謂、最無根嘅狀態，但有種：『唔緊要啦，個個開始都係咁。有乜所謂』嘅心態，屋企人好自然會擔心，問使唔使搵份工，其他人會問要唔要再做幕後。人哋都奇怪，你話自己係演員，但可能一年都開唔到一次工。無戲演就做下其他，生活到就OK。」這正是曾被報道，其銀行僅餘300元的低潮期，小野笑言：「嗰時啲訪問成日話低潮，其實我身在其中，無好苦嘅感覺。(好享受？)我回頭係enjoy嗰段日子。但唔係enjoy冇嘢做。有時間感受生活，諗自己想做乜，冇俾工作佔據所有時間，其實幾開心。貧窮係客觀嘅形容，但唔係人生低潮，不想回望嘅歲月，反而係重要嘅日子。」

成家立室的規範 追求安定生活的觀念，在香港根深柢固。小野認為成家立室就要有穩定工作，是很「香港式」的社會規範，他反問，「如果林克識到個女仔，係好鍾意周圍去，都可以一齊去唔同嘅地方做流動廚師發辦。」Rachel可會接受漂泊的成家立室生活，她笑言，「可能都會，試下去唔同地方做演員，都幾好玩！其實所謂成家立室，係搵到一個同你有穩定關係嘅，有冒險嘅嘗試，這更加有意義。」

自問唔捨得 近年不少港人都面對移民抉擇。小野坦言亦曾考慮，「最簡單係問自己：『捨唔捨得？』我當時嘅答案係唔捨得，亦無信心去到英語國家，可以做當地演員，呢個係好現實嘅考量。」Rachel坦言不捨放棄目前的演藝事業，「不過浪漫啲諗，可以做形體劇場，而且有咁多人移民，都可做下香港人睇嘅show，如果真係選擇咗，總有不同嘅可能性。」 直認係廖子妤fans 電影角色經歷迷惘與探索，兩人的演藝生涯，大概已過了最迷惘的階段。回看演藝路，從2019年《叔叔》的兒子嶄露頭角、《年少日記》的老師、《虎毒不》的丈夫到《夜王》的大反派太子峰，每個角色都呈現小野不同面向，盧鎮業坦言隨著演出機會增加，近年多了一份安心，「好感恩角色被見到，同時提醒自己保持冒險心態，例如第一次演舞台劇(《寫不得你》)，我知自己嘅弱點係拍wide shot，舞台就係從頭到尾都wide shot。」小野三度入圍金像獎，但每次都與獎項擦身而過，但他不感焦急，「希望不斷進步，駕馭到呢啲盲點。當你達到水平，得到呢啲肯定時，別人才會替你開心。」至於女友廖子妤獲封金像影后，可感壓力？小野秒回：「我係佢fans，見到欣賞嘅人獲肯定，都會替佢開心。」

由腳板底演到上頭頂 憑《白日之下》獲金像獎最佳女配角的梁雍婷，自言正處於演員的「發展期」，繼續透過戲劇課程去開發不同的表演方式。早前Rachel首次演出舞台劇《奧賽羅》，更挑戰一人分飾三角，深有啟發，「其實幾辛苦。拍電影主要係面部表情，內心感受，但舞台劇係要由腳板底、肋骨到頭殼頂，都要散發人物嘅情感；對體能嘅要求好高，係運動員嘅需求，因為要傳遞俾好遠嘅觀眾。」 談到下個目標，她笑言，「希望有個放假嘅心，想沉澱一下。」Rachel的放假目標，令小野想起曾有朋友跟他說：「盧鎮業，你要對自己好啲」，才令他反思：「我有冇留時間俾自己？專注自己感受？」Rachel就建議，「可以去揼骨睇中醫！有時你未必改變到心境，但都叫盡力令自己感覺好啲。」