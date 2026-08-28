孫宇晨只求景甜還錢 萬字長文「我的女友景甜」揭交往時間線

幣圈商人、開放式區塊鏈平台波場TRON創始人孫宇晨委託律師向內地藝人景甜及其家人提出起訴，案件涉及3000萬元人民幣。有指今次的起訴與早前瘋傳景甜以代孕生子一事有關。男方的代表律師表示，孫宇晨與景甜拍拖，雙方更達至談婚論嫁，男方更給了彩禮，但二人在年頭分手，今次起訴是為了追討3千萬的彩禮，只求女方還錢。 代表律師的言論，亦間接印證5月傳景甜收了富豪男友禮金之後，提出代孕生子，但之後又以各種理由拒絕配合抽卵，並再追加要求美金5000萬。孫宇晨在其社交平台發表了一篇萬字文「我的女友景甜」，大談他與景甜的交往細節。由於文章實在太長，連網民也表示「too long to read」，以下是萬字文的重點概要︰

2025年底才跟景甜拍拖 孫宇晨在文中表示年少時視「景甜」為女神，未發迹前，「景甜」未有接受他的社交邀請，直至他成為富商之後，景甜才加他做朋友，並相約在玫麗酒店見面。時間約為2025年的11月，孫宇晨包下戲院，跟景甜看《動物方城市2》(香港則譯作《優獸大都會2》)。及至晚上，孫宇晨表示「我用手揉她的奶子，被她推開了」，女方隨即拿出修甲工具並稱「你的指甲刺得我好痛。」之後對方為他修剪指甲又打磨，前前後後一小時才跟他說︰「好了。摸吧，想摸哪裡都可以。」

用媽媽代替景甜做稱呼 孫宇晨提到與「景甜」連同助手一行30多人坐私人飛機飛到特內里費島，期間女方抱著他輕聲說：「以後別叫我景甜了，叫我媽媽吧。」之後女方又以特內里費島天氣太冷改去馬爾代夫一個奢華度假村，「媽媽只有一只行李箱，卻要單獨搭一架飛機運送。」其後更提到「媽媽」睡覺時不能有一絲光線，所以同行的助手要用膠紙將房間的窗縫和邊角一一封住，他形容「房間裡卻黑得像禁閉室」。

拒談 運動員 前度 孫宇晨指跟「媽媽」交換了前任的資料，「媽媽不願意有任何差池，不過媽媽有個禁忌詞，那個運動員不能提。我沒提，雖然我知道，媽媽背上的紋身是因為運動員紋的。可能因為太大了洗不掉。」現實中景甜於2018年跟乒乓球奧運冠軍張繼科拍拖，但感情只是維持了一年便分手，而且更傳男方因為欠債，曾把景甜的私密影片發給債主，令債主以此迫景甜代張繼科還債。

曾轉3千萬予景甜父母 「媽媽」其後向他表示大家已是一家人，「我爸媽把我養這麼大不容易，你得給彩禮。我說好。她報了兩個名字，景國慶、田心愛，和兩個帳號，三千萬，人民幣。我轉了，那兩個名字，我是在那四十幾頁裏第一次見到的。過了一會兒，她把手機遞過來給我看，田心愛回了兩個字：收到。」 拍拖3個月即求婚 2026年1月1日早上，孫宇晨決定向「媽媽」求婚，於是著助手回港拿戒指送回馬爾代夫，他於翌日求婚。不過，女方就表示鑽戒太小。他指在馬爾代夫共逗留了14日，回到香港之後，「媽媽」與孫宇晨的父母見面，並稱「家裏要籌備兩家見面和婚事，盡可能多打點」，要求孫宇晨先後把錢轉給她的父母景國慶和田心愛。「我沒問為什麼。我說一天一張卡限額一百萬。媽媽說太慢了。轉五張。五張卡，兩個帳號，輪著轉。轉到第三張的時候，我猶豫了一下。我還是轉完了。媽媽說，效率太低了。我說，過年把咱爹媽接到香港來一起過吧。媽媽說，今年已經定好在海南過年了。明年吧。」

新年情人節無見面 2026年的農曆新年，孫宇晨在香港度過，之後「媽媽」以去美國取卵為理由，要把手頭上的工作辦好，一直沒有跟他見面，就連情人節也沒有見面。期間女方曾要求孫宇晨在香港買一層樓給她，及後他亦提到「媽媽」在北京做了不少檢查、抽血、超聲波及不同檢測，目的是評估她還剩多少卵巢儲備、預估能取出多少卵子，再判斷是否值得繼續進行。

抵美後要求5千萬美金 2026年2月25日，「媽媽」來到香港，並要求先看香港的房子，而孫宇晨的助理就找來十幾個不同的單位，其中一間更在半山，可以看到維港。不過，女方都嫌不好看，之後她坐飛機到洛杉磯，在她抵達的第8天，孫宇晨收到對方要求「5千萬，美金」但孫宇晨今次沒有立即答應，而是用「讓我想想」作回應。他更指 Claude Code表示「不要把這5千萬美元給她。」其後女方有向他表示「診所問孩子的父親甚麼時候到。」最後他表示可以派人過去。女方表示不用並問道：「想好了嗎？」但孫宇晨沒有回應。

再思考跟景甜的關係 孫宇晨在文章末段，改回用「景甜」描寫女方︰「景甜說，我知道了。她掛了。我後來無數次回想過，那兩天她除了五千萬還說了甚麼。海很大，這層樓太大，她躲在衛生間裏。就這些，我全記得，一個字不差。我記不起來的是她的聲音——她說『我知道了』的時候，是甚麼語氣。後來我就不想了。」最後當他見到代孕機構寄回來的東西後，不停問自己「如果那天我把錢給了她，她會留下來嗎？我想了很久。」並以「本文純屬虛構，如果雷同實屬巧合」作結。