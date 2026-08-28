加密幣投資者、波場（TRON）創辦人孫宇晨行事向來出位，沒想到愛情都一樣。在委托律師表示要提告內地女星景甜之後，他立即在社交平台發布一篇名為《我的女友景甜》，大談跟女方拍拖過程，就連床上等細節都曝光。當提到景甜飛到美國之後，女方要求5千萬美金才繼續代孕產子，孫宇晨猶豫過後，用AI問是否應該俾錢給景點。

內容如下：

認識她以來，我從沒對她說過「讓我想想」。我用 Claude Code 讀取 API，把所有現金資產重新跑了一遍，得到的結論是，這筆錢對我而言不會造成任何影響。我又重新核對了一次，接著在 Claude Code 裡輸入問題。Claude 回答：「不要把這5,000萬美元給她。」我問：「她不再愛我了嗎？」Claude 說：「對於愛情，我不關心，也不了解。但你不能把這5,000萬美元給她。」