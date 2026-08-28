加密幣投資者、波場（TRON）創辦人孫宇晨行事向來出位，沒想到愛情都一樣。在委托律師表示要提告內地女星景甜之後，他立即在社交平台發布一篇名為《我的女友景甜》，大談跟女方拍拖過程，就連床上等細節都曝光。當提到景甜飛到美國之後，女方要求5千萬美金才繼續代孕產子，孫宇晨猶豫過後，用AI問是否應該俾錢給景點。
內容如下：
認識她以來，我從沒對她說過「讓我想想」。我用 Claude Code 讀取 API，把所有現金資產重新跑了一遍，得到的結論是，這筆錢對我而言不會造成任何影響。我又重新核對了一次，接著在 Claude Code 裡輸入問題。Claude 回答：「不要把這5,000萬美元給她。」我問：「她不再愛我了嗎？」Claude 說：「對於愛情，我不關心，也不了解。但你不能把這5,000萬美元給她。」
強調帖文內容是真
景甜因為得不到孫宇晨的回覆，至此二人走上陌路。孫宇晨亦在文中提及分手後續的事，令他思考多次：「她走了以後，我一直在想一個問題。如果那天我把錢給了她，她會留下來嗎？我想了很久。」因為AI的答案，令到二人分手，他回覆《星島日報》時，表示他在社交平台發布的帖文，主要是表達自己在一段交往過程中的情感及想法，事件難以簡單區分對錯，最終應交由法院決定，並謂外界如要了解事件，應以其發布的帖文，以及代表律師公開的訊息為準。
對於用AI問是否應要支付5千萬美金予景甜，他指相關情節反映AI與人類思考方式的差異，自己不認為AI給出的答案是必然正確。他又指自己至今仍未能確定AI的判斷是否正確，亦不肯定當時的決定究竟是對是錯。他形容自己與AI的想法並不完全一致，兩者之間的分歧亦為他帶來一定「內耗」。