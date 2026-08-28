景甜八卦消息霸佔熱搜前五名「首任男友」受牽連 成龍王思聰躺着中槍

38歲中國女星景甜與加密貨幣企業家孫宇晨的感情瓜葛近日成為外界焦點，女方爆出合約與代孕法律糾紛備受關注。
連日來，有關景甜之報道及八卦消息均登上微博熱搜，景甜今日（28日）早上於網上回應：「我過去，現在，未來，都不會為錢出賣我的愛情，更不會出賣我的靈魂。我依然相信愛情，我依然眼光不行，我依然智慧欠奉。但我相信法律，相信善良，相信終究會有的正義和公平。時間會證明一切。」除了默認曾跟孫宇晨拍拖，當中一句「眼光不行、智慧欠奉」亦令人聯想起她與奧運金牌得主張繼科拍拖，最後不歡而散的往事。
萬年捧不紅爛片女王
景甜於2006年正式入行，甫出道已備受力捧，先為張藝謀執導的《長城》擔任女主角，老是常出現的她更有幸進軍荷李活，為2017年《金剛：骷髏島》（Kong：Skull Island）及2018年上映的《悍戰太平洋2：起義時空》（Pacific Rim: Uprising）擔任重要角色，可惜反應未如理想，她更被冠以「爛片女王」及貼上「萬年捧不紅」等標籤。
曾被成龍公開佔便宜
景甜再成新聞人物，今日她的消息同時間霸佔熱搜前五名，包括其「首任男友」的身份也成焦點。網傳景甜在2005年至2012年跟星光燦爛影業創始人路征交往，是傳聞中景甜出道早期的「資本貴人」，因景甜近日被孫宇晨起訴追討3000萬彩禮風波，她跟路征的舊事再被網友重提。景甜從未承認跟路征有戀愛關係，只感謝事業上的扶持，後期雙方切割，傳聞戀情才無疾而終。
張繼科是景甜唯一公開的男友，今日不少內地媒體也翻出她的八卦消息重溫一番，包括曾被成龍公開摸腳。景甜也曾被傳是萬達集團創辦人王健林的私生女，或與萬達高層存在特殊關係，不過王健林之子王思聰曾否認傳言，相關傳聞今日又被重提。