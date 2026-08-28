景甜八卦消息霸佔熱搜前五名「首任男友」受牽連 成龍王思聰躺着中槍

連日來，有關景甜之報道及八卦消息均登上微博熱搜，景甜今日（28日）早上於網上回應：「我過去，現在，未來，都不會為錢出賣我的愛情，更不會出賣我的靈魂。我依然相信愛情，我依然眼光不行，我依然智慧欠奉。但我相信法律，相信善良，相信終究會有的正義和公平。時間會證明一切。」除了默認曾跟孫宇晨拍拖，當中一句「眼光不行、智慧欠奉」亦令人聯想起她與奧運金牌得主張繼科拍拖，最後不歡而散的往事。

萬年捧不紅爛片女王

景甜於2006年正式入行，甫出道已備受力捧，先為張藝謀執導的《長城》擔任女主角，老是常出現的她更有幸進軍荷李活，為2017年《金剛：骷髏島》（Kong：Skull Island）及2018年上映的《悍戰太平洋2：起義時空》（Pacific Rim: Uprising）擔任重要角色，可惜反應未如理想，她更被冠以「爛片女王」及貼上「萬年捧不紅」等標籤。

曾被成龍公開佔便宜

景甜再成新聞人物，今日她的消息同時間霸佔熱搜前五名，包括其「首任男友」的身份也成焦點。網傳景甜在2005年至2012年跟星光燦爛影業創始人路征交往，是傳聞中景甜出道早期的「資本貴人」，因景甜近日被孫宇晨起訴追討3000萬彩禮風波，她跟路征的舊事再被網友重提。景甜從未承認跟路征有戀愛關係，只感謝事業上的扶持，後期雙方切割，傳聞戀情才無疾而終。