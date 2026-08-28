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娛樂
出版：2026-Aug-28 16:00
更新：2026-Aug-28 17:40

洪永城細女士多啤梨痣歷8次激光治療 出入醫院全程緊張陪診

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細女接受八次激光治療，洪永城出入醫院全程緊張陪伴。

洪永城與太太梁諾妍（Inez）於2021年結婚，育有大女洪靖嵐（Amber）及細女洪靖愉（Beryl），一家四口幸福滿瀉。現年約2歲多的Beryl自滿月時被發現右眼袋下患有士多啤梨痣(血管痣），梁諾妍昨日在社交網上載影片，分享長達一年的治療過程，透露共做了8次激光，紅印已明顯變淡，並感謝醫護團隊。

展開一年激光療程

梁諾妍在片中表示，Beryl滿月時眼袋有一點紅，其後慢慢變大、變深色，經兒科醫生診斷為士多啤梨痣，即血管痣或血管瘤，屬胎記一種。她解釋因位置接近眼部，每次治療後都要好好保護眼睛。她透露經轉介後在公立醫院處理，展開為期一年的激光治療：「喺呢一年入邊，我哋每個月都要做一次治療，最後一共做咗八次。」她指每次療程好快，只是打幾下，十幾二十秒就完成。

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床邊氹女父愛爆棚

影片中可見洪永城每次都陪伴出入醫院，在門外等待時表情緊張，更曾累得在床邊睡着，他更在等待女兒瞓醒時，會在床邊氹她，盡顯父愛爆棚一面，場面溫馨。

經過8次治療後，Beryl的士多啤梨痣已淡了很多，隨着長大會慢慢消失，預計到五、六歲就幾乎看不出。梁諾妍寫道：「終於終於！剪好出嚟同大家分享啦，成個過程由24年尾到25年尾 佛妹嘅『士多啤梨痣療程』終於告一段落」，並呼籲家長若遇到同樣情況不用太擔心，最緊要盡早找醫生檢查及處理。

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