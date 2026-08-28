景甜爆內地演藝圈黑材料 「劇組夫妻」做完愛當冇事發生

透露娛圈荒誕現象

景甜捲入代孕與金錢糾紛，消息引發大中華網民關注，男方在文中寫道，兩人在香港瑰麗酒店見了第一面，文章更露骨描寫當晚互動，孫宇晨寫下「晚上我用手揉她的奶子，被她推開了。」原因是他指甲太尖，整痛景甜肉體才被推開，隨後女方拿出小工具，「把我的手放在她腿上，一根一根磨……十個手指，她花了快一個小時。」修甲完畢，景甜表示：「行了。摸吧，想摸哪都行。」不僅如此，孫宇晨還透露景甜曾透露圈中有所謂的「劇組夫妻制」，有些男女演員白天拍戲，甚至會互相爭上位，晚上則照樣發生親密關係，戲一拍完，無論之前多親密，都當一切沒發生過。



孫宇晨發表《我的女友景甜》長文在網上引起廣泛關注，文中稱景甜向他爆料，指內地娛樂圈的荒誕現象，「有時候劇組夫妻一進組4、50天，一般（女演員）和一個男的拍戲，晚上做愛，白天還要撕番位。我說太反人性了。她說是啊。不過拍完戲了，無論之前做過多少次愛，就當一切都沒發生。」