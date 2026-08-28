林日曦被毛舜筠專業態度震懾 舞台劇仲有加場空間

由林日曦擔任導演及編劇，夥拍毛舜筠、白只、楊偉倫及胡麗英演出的舞台劇《大死撐日》於今日開鑼，眾人於下午在劇場拜神祈求演出順利。他們以古裝打扮示人，其中白只更戴上假髮full set上陣。林日曦指以往不會提前曝光造型，今次曝光一下，毛姐立即在旁笑白只的造型最性感，更指大家入場後會見到白只「打開晒」！
談到他們加至44場，終於來到首演日，阿卵表示緊張、興奮又忐忑，林日曦續指自己怕打風，預留了兩場作為調動，如果天氣好的話便會開放兩場訂位，「萬一唔使打風嘅話，就會加到去46場。我係驚打風啲人冇得睇，所以就留定兩場。」他又搞笑稱日日望實天文台報告，而在旁的白只就意外說會在尾場之後再加開兩場。
林日曦提到一直很欣賞毛姐，今次合作之後，「直頭佢係尊敬嘅女演員，沒有之一！佢真係好勁！」他續指毛姐因為第一次演舞台劇，所以首日彩排時，先讓她感受一下，但沒料到她已經練好所有舞步，唱腔，準備十足。他又指大家很多時，會忘記對白，但毛姐是會背哂所有人的對白，會在場提醒大家，去到日前的技術彩排，毛姐修改一些演繹，「直程係救咗成部劇！」。他說：「我真係周圍捉住啲同事係咁講毛姐好勁！所以我好尊敬佢！始終第一次演舞台劇，體力係好難㗎，佢係好勁！」
毛姐謙稱準備永遠都不夠，可以做得更好，來到今日便好好與團隊享受演出。她表示跟他們合作很開心，特別是跟阿卵，「我第一次演舞台劇可以同到呢個團隊，真係覺得好好彩！」她又指為了準備今次舞台劇，完全沒有時間煮東西讓大家品嚐她的手勢，她提到跟白只是同月同日生日，或者待生日慶祝的時候再大展身手。