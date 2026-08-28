林日曦被毛舜筠專業態度震懾 舞台劇仲有加場空間

由林日曦擔任導演及編劇，夥拍毛舜筠、白只、楊偉倫及胡麗英演出的舞台劇《大死撐日》於今日開鑼，眾人於下午在劇場拜神祈求演出順利。他們以古裝打扮示人，其中白只更戴上假髮full set上陣。林日曦指以往不會提前曝光造型，今次曝光一下，毛姐立即在旁笑白只的造型最性感，更指大家入場後會見到白只「打開晒」！

談到他們加至44場，終於來到首演日，阿卵表示緊張、興奮又忐忑，林日曦續指自己怕打風，預留了兩場作為調動，如果天氣好的話便會開放兩場訂位，「萬一唔使打風嘅話，就會加到去46場。我係驚打風啲人冇得睇，所以就留定兩場。」他又搞笑稱日日望實天文台報告，而在旁的白只就意外說會在尾場之後再加開兩場。