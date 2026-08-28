呂爵安攜手香港千萬串流唱作新星Tr33合唱《半糖去冰》 邀陳華任MV女主角生日上架 (有片)

從街頭藝人一路唱到憑《沉船仔》被張敬軒公開點名，再以《你知道你比晚霞好看嗎》創下 Spotify 千萬串流，年僅 22歲的香港新生代唱作歌手Tr33，以一首人氣作品讓更多人認識他的名字，也讓本地男團 MIRROR成員Edan呂爵安認識了他的音樂，而Tr33一直很喜歡Edan的歌曲，兩人透過監製Edward Chan牽線結緣，繼而合作全新單曲《半糖去冰》。不過更驚喜的是，邀請到台灣串流女神陳華加入MV的演出陣容，在《半糖去冰》的MV，她和Tr33及Edan上演手搖飲店的青春三角戀。

獲張敬軒站台推介 2024年，張敬軒在澳門演唱會舞台上向全場介紹尚未出道的 Tr33，讚美他是「新一派創作人」，更透露自己早上刷牙時都會播放《沉船仔》，讓Tr33一夕受到眾多關注。而真正讓Tr33的音樂跨出香港、被更多華語聽眾認識的，是2025年與BK、Seluu共同推出的《你知道你比晚霞好看嗎》，歌曲以男性視角回應歌手陳華的代表作《想和你看五月的晚霞》，推出後迅速病毒式擴散，Spotify累積串流迅速突破千萬大關，成為Tr33代表作品之一。這首歌也讓 Tr33 與陳華產生音樂連結，兩人其後更在《想和你看五月的晚霞：夏日續章》延續創作上的交流，促成跨地域的音樂合作。

同時，MIRROR成員Edan呂爵安在網路上聽到Tr33 的作品，對他的創作風格留下深刻印象。而在今年的香港KKBOX風雲榜，陳華與Edan合作演出，加上透過監製Edward Chan牽線，讓Tr33與Edan有了認識彼此的契機。兩個同樣對音樂充滿想法與行動力的年輕人一拍即合，今年7月Tr33寫下全新歌曲《半糖去冰》，並邀請 Edan 合唱。從真正認識彼此、決定合作，到歌曲創作、錄音製作及MV拍攝完成，前後不到一個月，十分驚人。對Tr33來說與Edan合作，像是一段「跨越五年的緣分」。他在中六時聽到Edan推出兩首自己非常喜歡的單曲，沒想到五年後，竟然有機會和Edan在同一間錄音室合作，他說：「Edan像是一個很可靠的哥哥，很榮幸自己作為一個初出茅廬的音樂人，能在茫茫人海中被Edan聽見與欣賞。」

邱鋒澤客串拍MV Tr33與Edan合作全新單曲《半糖去冰》，從一杯再日常不過的手搖飲出發，把「記得一個人喜歡喝什麼」寫成感情結束後，依然留在生活裡戒不掉的習慣。Tr33分享，這首歌最初是先有「用手搖飲寫一段關係」的想法，他認為生活裡的美好往往來自最不起眼的小事，而喜歡一個人，也會在不知不覺間記住對方的習慣。「半糖去冰」從一句普通的點餐習慣，慢慢成為兩個人相愛過的記憶，直到身邊少了一個人，才發現那些瑣碎的日常，反而留得最久。

而《半糖去冰》的錄製和MV拍攝都在台灣進行，Tr33與Edan化身手搖飲店店員，同時對經常光顧店裡的女孩產生好感，而這位串起兩人故事的女主角，正是一路與這次合作有著奇妙音樂緣分的陳華，成為MV中的最大彩蛋。另一彩蛋，則是邱鋒澤亦有在MV中客串演出，飾演因為Tr33與Edan緊急關店而落空的客人，出場短短幾秒亦相當亮眼！為了MV拍攝，Tr33與Edan實際學習製作珍珠奶茶，還特別挑戰製作珍珠奶茶蛋糕，只為在故事中替陳華準備一場生日驚喜，展開一連串帶著青春感與趣味的追愛日常。巧合的是，現實中Tr33與陳華同樣都是8月壽星，拍攝期間Edan特別準備蛋糕替兩人慶生，讓兩人備感窩心；《半糖去冰》更特別選在8月26日陳華生日當天正式上架，讓MV裡為陳華準備生日驚喜的情節，也與現實產生巧妙呼應。