我阿爹想旅行｜姜皓文再拍張家輝驚喜演兄弟 邱士縉首試古裝「少布」造型過足戲癮

由高先電影有限公司發行，由資深監製張婉婷，夥拍新生代導演黃綺琳與黃鐦聯合執導的電影《我阿爹想旅行》，將於10月15日上映。「薪火相傳計劃」新片《我阿爹想旅行》，近日公開多張全新劇照，姜皓文、MIRROR成員邱士縉（Stanley）、楊雅文及伍允龍等一眾演員造型及戲中角色逐一亮相，當中姜皓文與張家輝再度於大銀幕演兄弟，充滿默契的對手戲成為電影其中一大亮點；而邱士縉今次亦首度挑戰古裝造型，更以長髮、大刀及「少布」造型騷胸登場，造型大膽之餘亦相當考驗演員體能及氣場。

憶《激戰》昔日默契 姜皓文透露，最初接拍《我阿爹想旅行》時，其實獲邀演出的並不是現時的角色，更曾經因為睇完劇本後，主動考慮向導演自薦另一個角色，希望可以再次與張家輝合作：「我記得最初接呢個戲，我唔係做呢個角色㗎。當我睇完劇本，我有考慮過同導演自薦去做另外一個角色，因為好耐都冇同家輝合作，都好想再搵一個好玩嘅角色撞吓。」豈料其後收到導演電話，通知他改演張家輝的兄弟，姜皓文直言喜出望外，更笑言兩人再次合作，立即找回昔日《激戰》的默契：「點知再收到導演電話換角色，做家輝嘅兄弟，我不知幾開心！」

Stanley首度挑戰古裝 回想兩人在《激戰》中的經典對手戲，姜皓文坦言，今次再度合作仍然有種非常獨特的化學作用：「我夠膽講冇人可以撞得返喺《激戰》入面賤輝同太歲嘅戲，我哋嘅火花好奇妙。唔使多講，大家一個眼神就會知道下一步反應點做。」他形容兩人於現場的合作非常自然，往往不需要太多溝通，已經可以即興碰撞出不同火花：「喺拍攝現場好自然就會撞到唔同嘅橋出嚟，係一個好好嘅化學作用。今次感覺大家都成熟咗好多，一撞返啲橋，回憶即刻返曬嚟，嗰種默契真係好難形容，總之好好玩！」

至於今次兩人的兄弟情，姜皓文認為相比《激戰》中屬於男人之間的浪漫，今次有另一種味道，而且這份情感更是有增無減：「今次呢個戲係另外一種感覺，比起《激戰》裡男人嘅浪漫，只可以話有增長而無減到。」雖然戲份並不算多，但姜皓文認為每一場戲都能夠充分發揮兩人的兄弟情：「雖然戲份唔多，但係每一場戲都好好發揮到我哋兩個嘅兄弟情，到時觀眾去感受啦！呢個故事絕對係好睇！」 除了姜皓文與張家輝的兄弟情，邱士縉今次亦有令人眼前一亮的造型。首次挑戰古裝角色的他，除了試上長髮造型，更要手持一把大型兵器拍攝動作場面，對他而言是一次相當難忘的體驗。Stanley笑言，最難忘當然是整個造型相當特別：「今次挑戰古裝造型最難忘的地方就當然是整個造型很特別，會處於一個有着衫及冇着衫中間。」他又形容造型帶有一種經典武俠電影的風格，自己亦首次以長髮造型示人，再配上一把巨型大刀，令整個角色充滿氣勢：「造型讓我覺得有種以前《風雲》的感覺，我又試了長頭髮的造型，又拿着一把很大把的刀去耍，所以挑戰十分難忘。」

大讚文念中造型大膽 談到今次與黃綺琳與黃鐦導演、張家輝及鍾雪合作，Stanley形容整個過程有種「又新鮮又熟悉」的感覺。他表示過往曾參與黃綺琳導演及編劇的作品，但與黃鐦導演則是首次合作：「我之前都有參與過黃綺琳編劇的作品，但與黃鐦導演真的是第一次合作。」而對於今次有機會與張家輝合作，Stanley更是相當興奮，直言對方一直是自己從小看到大的偶像：「家輝哥就是從小看到大的偶像，今次能夠與他合作，真的非常難忘。」 此外，Stanley今次亦與蒙嘉慧前輩結緣，兩人在片場有不少交流。他笑言得知對方一直都有留意MIRROR的動向，令他感到相當神奇：「與蒙嘉慧前輩合作的感覺很神奇，原來她一直都有留意我們MIRROR的動向，所以私底下都有跟她聊一些我們團體的趣事。」至於最受注目的「少布」古裝造型，Stanley就笑言未必知道是不是兩位導演特別安排，但就大讚造型設計文念中相當大膽：「今次咁少布嘅造型，我不敢肯定是不是兩位導演的悉心安排，但肯定是文念中先生的悉心安排，因為他今次在造型上都有很多參與，所以好多謝文生可以這麼大膽給我去玩這個造型。」《我阿爹想旅行》今次曝光的劇照，除了展現姜皓文與張家輝久違重聚的兄弟默契，亦讓觀眾率先感受到Stanley在片中的古裝新形象。電影將以不同人物關係及旅程交織故事，演員之間的化學作用及角色碰撞亦令人期待。