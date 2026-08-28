Stanley偕未婚妻Alina快閃布吉慶生 不滿意身形靠AI加工變激凸

MIRROR成員邱士縉（Stanley）早前迎來36歲生日，生日正日要在工作中度過，與其餘11位成員一同拍攝團綜。完成拍攝後，他即與未婚妻李炘頤（Alina）飛往泰國布吉，享受短短三日的陽光與海灘假期。Stanley向來是隊中的「肌肉擔當」，更被粉絲封為「大表波」，身材一向健碩，但這次旅行他卻對自己的線條未盡滿意，竟借助AI修圖，令胸肌、腹肌及手臂肌肉瞬間暴脹，效果誇張又惹笑。

AI加工二次發育

Stanley在社交網分享多張旅行相，透露布吉之旅快閃三天，可惜天公不造美，他說：「然後落了兩天的雨，只享受了半天的陽光。 沒有在幹麼，就每天睡，吃，按摩，按了三天的摩。」其中一張相，見他半裸上身坐在泳池邊，展現結實的身形。然而，他嫌自己不夠大隻，於是再利用AI生成技術加強效果，「發現自己不夠大隻，不擔心，A.I可以幫忙。」結果，胸肌、腹肌和手瓜出現「二次發育」般，八舊腹肌，青筋暴現，超級誇張，畫面猶如漫畫中的超級英雄，相當爆笑。他更留言表示：「要變這樣？！可以，給我兩年時間，增重二十公斤，再給我無比的動力啦」，似乎對這個AI版本的身形頗感興趣。