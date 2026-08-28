ILLIT兩場香港演唱會圓滿結束 翻唱王菲Twins名曲誠意十足

五人女團ILLIT以四人姿態舉行香港演唱會。

韓國女團ILLIT一連兩天假亞洲國際博覽館舉行的香港演唱會已圓滿結束，日本成員Moka自6月開始以身體不適理由停工，故組合今次來港以四人姿態演出。

ILLIT首次訪港見香港fans，四位成員特地以廣東話及普通話跟粉絲互動， Yunah更以廣東話說：「歡迎來到演唱會，大家玩得開心嗎？聽懂嗎？太好喇，真的很想你！」Iroha則大嗌：「今晚high起來！一起唱！」成員們`對首次來港開騷表示心情興奮，向粉絲表露心聲：「我哋終於可以同大家玩足兩日！」