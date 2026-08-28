ILLIT兩場香港演唱會圓滿結束 翻唱王菲Twins名曲誠意十足

韓國女團ILLIT一連兩天假亞洲國際博覽館舉行的香港演唱會已圓滿結束，日本成員Moka自6月開始以身體不適理由停工，故組合今次來港以四人姿態演出。
ILLIT首次訪港見香港fans，四位成員特地以廣東話及普通話跟粉絲互動， Yunah更以廣東話說：「歡迎來到演唱會，大家玩得開心嗎？聽懂嗎？太好喇，真的很想你！」Iroha則大嗌：「今晚high起來！一起唱！」成員們`對首次來港開騷表示心情興奮，向粉絲表露心聲：「我哋終於可以同大家玩足兩日！」
ILLIT在台上展現青春活力，先獻唱《Magnetic》、《IYKYK》、《Bamsopoong》及《Little Monster》為演唱會揭開序幕。其間，ILLIT為答謝粉絲，她們將心意寫在紙上，分別是「見面很開心」、「我愛你」、「GLLIT最棒」及「真的好喜歡你」，她們還親手摺出紙飛機，笑言早前已經苦練過很多次，不停研究如何令紙飛機飛得更遠。及後，她們便把手上的紙飛機飛到台下觀眾席，一度引起台下粉絲哄動。
ILLIT之後以黑色舞衣分兩小隊表演， Wonhee和Iroha唱出《Scrum》，而Minju與Yunah則合唱《Desperate》，更選唱了一小段王菲的金曲《夢中人》，為全場觀眾帶來驚喜。ILLIT兩晚演出又跳又唱，還唱出《NOT CUTE ANYMORE》、《Lucky Girl Syndrome》、《NOT ME》及日本最新推出的《I Got Your Back》等快歌。另外，成員忽然走落台近距離跟粉絲互動，引爆全場高潮。至於尾場演出，沅禧與Iroha更驚喜翻唱Twins代表作《下一站天后》，為香港歌迷盡顯誠意。