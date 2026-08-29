Lucy媽親述韓國酒店住尾房撞鬼 霸氣否認借鬼故推銷水晶

李璨琛太太梁志瑩（Lucy媽）近日在社交網發布短片，大爆早前同囡囡李元元（Lucy）去韓國旅行時入住酒店尾房，懷疑「撞鬼」惹到靈體跟返香港。她詳述一連串現象，又公開師傅教路的酒店辟邪方法，直指「敲門」做法大錯特錯；面對網民質疑她藉靈異經歷賣水晶，她亦在IG限時動態反擊。
靈體跟返港
Lucy媽表示，8月初她與Lucy及友人入住韓國一間酒店尾房。同行朋友一入房就拉開窗簾並在窗邊點蠟燭，她見狀立即阻止，因覺得猶如祭祀，容易招惹陰靈。之後數日開始出現不尋常狀況，Lucy無故患上中耳炎，連續多晚睡覺心跳加快、表現驚慌，房內感應燈在無人時多次自己亮起，最後一晚洗手間更傳出自動沖水聲及怪異呼叫聲。
而回港後Lucy睡眠質素急劇轉差，面色暗啞、眼圈泛紅，向來極速入睡的她，要在床上翻滾兩至六個鐘才入睡。她向相熟師傅求助，對方指Lucy體質敏感，在韓國酒店無意中惹到一男一女靈體，並跟隨她們返港。其後，她按師傅指示用粗鹽水及七色花水為女兒沖涼，又到城隍廟拜祭處理。Lucy媽更憶述，Lucy隨身戴住的水晶手鏈原本通透光亮，旅程後卻變得暗沉，她認為是吸了大量負能量。
切勿敲門按鐘
Lucy媽在片中引述師傅提醒，強調坊間常說的「入住先敲門」其實有問題：「其實你千萬唔好撳鐘，亦千萬唔好敲門，其實你撳鐘敲門係代表你認同入面有人，你先會撳鐘或者敲門！」她說正確做法是直接拍卡入房，然後自言自語講清楚自己只是付費租住幾晚，無意打擾。師傅亦建議在門口附近放一杯浸有六個開光六帝錢的水辟邪，帶粗鹽給小朋友浸腳。
影片公開後，有網民質疑她講鬼古是為了推銷片中出現的水晶鏈，甚至猜測她跟師傅合作抽佣。Lucy媽在IG限時動態霸氣反擊：「好鬼搞笑，有人話我講鬼故係鋪排要sel呢條水晶鏈，又有人話我夾埋個師傅幫個師傅搵多啲生意，從中抽佣，點解你哋咁好想像力。」她指師傅正處於悠閒工作狀態，「冇我咁貪錢唔使幫佢宣傳」，反叮囑她不要隨便公開其聯絡方式，自己亦無意賣水晶，不會特別介紹，相信有緣自然會遇到合適的師傅。