許廷鏗投資七位數開診所再籌備開騷 憶首次搭飛機喊到幾乎要打鎮定劑

歌手許廷鏗（Alfred）與「廿四味」成員李凱賢（Brian）昨日（28日）現身九龍塘又一城，出席新西蘭貿易發展局與超級市場合作的年度活動「味遊新西蘭」，兩人在揭幕禮上更以現場直播帶貨，開箱試食多款新西蘭美食。

許廷鏗年僅兩歲時已跟家人同遊新西蘭，他對當時吃了什麼已沒有印象，但好記得自己搭飛機時全程爆喊：「因為我好細個，係我第一次搭飛機，所以搭飛機嘅時候，我聽聞係喊到幾乎打鎮定劑，係有啲誇張。」笑言年幼時已注定做歌手鍛鍊氣量。Alfred還記得當抵達新西蘭後，家人帶他到雪山結果亦敗興而回，當時他一踏足雪地，雙腳慢慢沉下去，嚇得他不停喊，最終媽咪要抱回他上車，搞到媽咪無法滑雪。