許廷鏗投資七位數開診所再籌備開騷 憶首次搭飛機喊到幾乎要打鎮定劑

歌手許廷鏗（Alfred）與「廿四味」成員李凱賢（Brian）昨日（28日）現身九龍塘又一城，出席新西蘭貿易發展局與超級市場合作的年度活動「味遊新西蘭」，兩人在揭幕禮上更以現場直播帶貨，開箱試食多款新西蘭美食。
許廷鏗年僅兩歲時已跟家人同遊新西蘭，他對當時吃了什麼已沒有印象，但好記得自己搭飛機時全程爆喊：「因為我好細個，係我第一次搭飛機，所以搭飛機嘅時候，我聽聞係喊到幾乎打鎮定劑，係有啲誇張。」笑言年幼時已注定做歌手鍛鍊氣量。Alfred還記得當抵達新西蘭後，家人帶他到雪山結果亦敗興而回，當時他一踏足雪地，雙腳慢慢沉下去，嚇得他不停喊，最終媽咪要抱回他上車，搞到媽咪無法滑雪。
期待欣宜復出
被問到近期是否多打pickleball體型變弗？許廷鏗表示：「fit咗呀？其實我fit唔fit呢個話題都講咗好多年，有時fit、有時唔fit，我都冇乜所謂，唔好理肥瘦，最緊要健康啦！」許廷鏗與任職醫生的胞姊開設一站式診所，由於店外玻璃已印上「許廷鏗牙科醫生」，最近已成粉絲打卡熱點。他表示剛從診所過來出席活動，自言唱歌、做牙醫同樣開心，Alfred坦言今次投資過七位數：「好貴啊！開診所好貴，最近去咗個牙科展，去添置一下新科技同儀器去呢個診所，希望可以提供更好嘅服務。」確保每位客人都能得到尊貴的醫療服務。
音樂方面，Alfred透露確有開show計劃，自言近月來好忙，既開診所又要開騷，並預告：「下年啦！大家等消息。」有望在明年4月生日前後再踏舞台。至於鄭欣宜經常在街頭被粉絲「捕獲」，談及好友何時復出，許廷鏗笑謂：「我都想知呀！係咪蓄勢待發？佢精神狀態飽滿就不嬲都係，佢對自己很好，會搵可以令自己開心嘅嘢食，我見到佢近排好似身型fit返，所以我都期待佢蓄勢待發，同大家一樣都係等緊消息。」Alfred因忙於準備診所開業，所以最近大家比較少見面，但仍有保持聯絡，不過只在WhatsApp群組及社交網互動，不時會收到欣宜轉發來的有趣影片。
另外，Brian與「伍姑娘」伍詠薇主持的HOY節目《九運會客室》已添食第二季，安排10月開播，到時會有令人意想不到的娛圈「失蹤人口」做嘉賓，目前第二季節目已拍了四成，Brian自言在鏡頭前毫無保留，定必為觀眾帶來驚喜。