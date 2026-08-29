鄭秀文明年5月啟德演唱會保留加場空間 超級期待簽名會

鄭秀文（Sammi）、魏浚笙、倪晨曦、邱彥筒、譚旻萱、林家熙、陳漢娜、歐鎧淳等昨日（28日）到中環出席品牌活動，吸引大批fans到場。剛過54歲生日的Sammi透露將要做一個重要的騷，所以要keep fit，沒有大肆慶祝。提到生日當天在茶餐廳遇到尹光，她續指自己經常到該區出沒，許志安也愛到該區的茶餐廳幫襯，而尹光是該區的街坊，但從來沒有撞過，終於有幸遇到。至於音樂上會否合作，Sammi表示有合適可以考慮。

問到安仔有沒有送禮物，Sammi說：「我話唔使，平時相處開心就夠啦！對我嚟講，儀式感唔係咁緊要。（佢真係唔送？）佢都幾傳統，每年都會包個利是俾我！我都有叫佢唔好送花，因為年年都有好多贊助商送，成屋都係！折現仲開心！」Sammi表示現在跟安仔一齊keep fit做gym，並透露自己對跑步興趣一般，會行下山。提到她早前行山拍了一張上圍升cup照，Sammi 笑謂角度問題，「企直又無事發生，睇你企直定係企曲！我以前企曲，大家覺得冇變化，依家企曲就覺得好大變化！」談到下月的簽唱會，Sammi表示已經很久沒有舉辦，自言「一把年紀」仍然心情十分興奮及期待，問到會否簽到凌晨，自己會盡量簽。

對於明年5月補辦啟德個唱，她說：「我最開心係攞到個檔期可以對返晒星期五、六、日，咁歌迷就可以對返唔同嘅日子，呢啲小心思其實都唔容易先搵到呢個檔期。5月做呢個考量除了要排期之外、要等時間之外，同埋我覺得都要畀海外嘅歌迷多啲時間去籌備，甚至香港歌迷都需要時間安排下。海外歌迷更加可能佢要重新籌備買機票啊、訂酒店啊，俾啲時間佢哋，等佢哋籌劃下先！」問到是否代表明年可以解決到有關裝置問題，她表示要由負責的團隊去處理，並強調整個過程大家都好審慎。

不過有時意外大家都唔想。所以我覺得當意外或者一啲突發情況真係發生咗嘅時候，其實最重要係你點樣去面對，同埋你點樣讓消費者或者觀眾有一個貼心同溫暖嘅補償，我覺得觀眾嗰個考量先係最緊要。」她更感性補充：「第一時間我唔會諗自己話『哇，擺咗咁多心機好慘』，我係覺得觀眾好慘！等咗咁耐、花咗咁多心機等睇Sammi個Show，所以今次佢哋呢個答謝會或者收穫，對我嚟講，我要多謝佢哋，真係要多謝。」

問到會否替換合作班底，她說：「冇變！因為其實搬返我哋未做呢個Show 5月再做囉。因為其實所有流程我自己都好滿意嘅，所以我覺得會大轉或者大變嘅機會真係好微，嘉賓就要再睇下。」至於會否加場，她說：「我冇考慮，首先要睇場館有冇時間先啦，同埋諗下自己嘅體力啦，始終我而家都唔係18歲！做完都真係好似古仔（古天樂）話咁真係『虛脫』，佢終於明白做完演唱會幾咁虛脫嘅事！所以我保留啦，我呢個open啦，我又唔拒絕，但又唔話一定會加場，到時睇下點啦！」