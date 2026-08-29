Marf邱彥筒自薦教古天樂跳舞 盼與COLLAR搞餐廳活動

COLLAR成員邱彥筒（Marf）、鄭秀文（Sammi）、魏浚笙、倪晨曦、譚旻萱、林家熙、陳漢娜、歐鎧淳等昨日（28日）到中環出席品牌活動，吸引大批fans到場。Marf以一身皮look到場，而且上衣的拉鏈退至心口位置，性感得來又型格，她自言感覺像貓女郎。

問到Marf如何看男友Locker在古天樂演唱會上的扮貓影片，她表示自己有份幫手拍攝照顧片中的貓仔。她坦言為了看古天樂放棄看另一個歌手的演唱會，「啲晚真係好開心呀！古生出品嘅show一定係好刺激，for古生嚟講，佢都鍾意新鮮感！佢做乜嘢都係咁優秀！」至於會否希望跟古天樂跳鋼管舞，她說：「佢應該係用嚟捉住啫！不過佢都好放，睇到好多Unexpected嘅畫面，如果有機會想教佢跳舞！」