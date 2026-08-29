簡慕華與德斌合體回憶滿滿 曾遇鹹豬手叮囑女士要保護自己

簡慕華夥拍亞洲匹克球「一哥」王康傑（Jack Wong）與許廷鏗、黃德斌對壘，在奧海城上演精彩的匹克球表演賽，雙方攻守有序，比分緊湊，表現難分高下。久未露面的簡慕華在球場上的表現絕不輸給3位男士，她自言已玩了一年多，更經常參加比賽，早前更在一些比賽打入三甲非常開心。由於過去簡慕華與黃德斌經常合作，今次同場令人勾起滿滿回憶，她自言私下不時跟德斌相約打波。問到日後再合作，她表示歡迎，自己也想參與幕前演出，但明白現時市道困難，要投資開戲也不是易事。

她透露現在大部份時間都是在香港，並一有時間便打波。她說：「我一個禮拜打成四五次，一齊練習，其實就算打一個鐘都好，都會有進步，熟能生巧！」她笑謂跟圈中朋友經常打波，但每次都是「貓頭鷹時間」。她說：「而家啲場好難book，可以book到嘅時間已經係大家返屋企， 11點幾之後嘅時間。好耐冇試過夜生活，依家打波就成為我哋嘅夜生活。夜咗，但係開心嘅！」

提到她早前貼出一張落淚的自拍照，她說：「其實每個人係有喜怒哀樂，所以自己會記錄下。喺某啲時候自己都會唔開心，所以影吓相紀念吓，冇特別嘅！多謝大家關心，自從嗰個post之後，好多人聯絡我，問我有冇事，我就話冇事，但係都幾開心可以同好多好耐冇聯絡嘅朋友傾吓偈！成個經歷都幾得意！」

談到她在節目透露到外地拍節目時，慘遭「鹹豬手」，她表示冇諗過自己沒有諗過會這麼大迴響，「其實都冇乜特別嘅，只係同大家分享吓，其實唔提係唔記得嘅，嗰日大家講一番嘅時候，就突然間諗起，所以嗰日拍節目好多都係突然反應，諗起講咩就講咩，當係一啲飯後甜品。」她亦叮囑女士要好好保護自己，要學識say no，「最緊要唔好擺喺心入面，如果自己一個人消化唔到件事，就會執着唔開心，所以朋友好緊要，佢哋係一個力量嚟嘅！」