周殷廷首登紅館舞台出動私火電單車 JFYT合體爆笑全場

首個紅館演出，不論舞台、歌曲編排及製作上，整個演唱會都花盡心思。舞台呈「工」字型，跟台下觀眾拉近距離。晚上8時半，大螢幕上先播出一段影片，片中YT駕駛着電單車在馬路飛馳，駛至紅館附近。YT此時亦倚着自己的私伙鐵騎徐徐升上舞台，身穿銀黑色jacket的他型爆登場，以一曲《上場》為演唱會揭序幕，全場歡呼。

YT的個唱，當然少不了JFYT合體現身，各成員以特種部隊造型登場，獻唱《Syndicate》又唱又跳，但最搞笑是獻唱一曲後，鏡頭向各人拍攝大特寫，各成員擺出chok爆甫士，並喘氣深呼吸，台下觀眾爆笑歡呼。JFYT更以韓文介紹自己，笑言接到任務要來找YT。觀眾都站起來，爭相握手，氣氛熱烈。

首場演唱會，迎來YT的好友Tyson Yoshi，二人合唱《1994》掀高潮。Tyson笑說：「呢個月喺紅館唱咗三次《1994》，今晚終於同周殷廷唱。」YT還發現《1994》MV女主角雲浩影在台下，Cloud口震震的說：「我嚟睇show㗎咋！」YT感謝好友們包括Gin Lee、Gareth.T都來捧場。而Tyson更是二話不說，一口答應當嘉賓。Tyson笑說：「唔敢得罪佢呀，我重有外傳未拍，春X喺佢手㖭！做歌手想唱紅館好易，識啲開紅館嘅人咪得，我今個月第三次喇！飲奶茶使乜自己沖㗎！」他又向YT送上一架模型車作為禮物，笑說：「今個月我送咗好多架出去！」Tyson再唱出新歌《追CHASING THE WIND》，他表示特別穿了這首歌的戲服，觀眾大叫「除衫！」場面搞笑。