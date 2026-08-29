陸浩明求婚緊張到失眠：好似女人生仔咁 最快或明年初成婚

陸浩明表示因女友喜歡浪漫和恬靜的地方，於是構思旅行在當地求婚，請酒店布置心心，在燭光晚餐前求婚，問到女友可洞悉有異樣，他自言也擔心露出馬腳，但Ayan全不知情，算是成功掩飾，但過程超級緊張：「原來求婚係人生一樣最緊張緊張嘅嘢，做港姐司儀或做騷都緊張，但準備可就冇咁緊張，但求婚唔知點解？一個月之前出完機票開始緊張，瞓眼會諗點安排個trip。到求婚前一晚真係瞓唔著。」他笑言沒有一次演出比今次求婚更緊張，「無嘢可以媲美，可能好似女人生仔咁緊張！（求婚講咩？）其實之前都諗咗講咩，但都無用，我去到嗰一刻，望住佢，一攞戒指跪低，已經一片空白，個腦唔知講啲咩，佢一見到我想跪，就已經不斷笑。我俾佢啲箸聲搞到個腦空白晒，淨係識問：「你願唔願意嫁俾我，嚟緊我要令你幸福，照顧你一生一世。」。」他笑言由500字剛到30字。