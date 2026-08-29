陸浩明求婚緊張到失眠：好似女人生仔咁 最快或明年初成婚

《2026香港小姐競選決賽》將於明日（30日）舉行。大會今日（29）日安排12 位候選佳麗互選「友誼小姐」，並進行泳裝綵排及試戴后冠。擔任主持的「6號」陸浩明昨日在社交平台宣布求婚成功，結束與模特兒女友陳詩欣（Ayan）14年愛情長跑。他受訪時㧼示已部署一年，直至幾個星期前在馬爾代夫正式求婚。
陸浩明表示因女友喜歡浪漫和恬靜的地方，於是構思旅行在當地求婚，請酒店布置心心，在燭光晚餐前求婚，問到女友可洞悉有異樣，他自言也擔心露出馬腳，但Ayan全不知情，算是成功掩飾，但過程超級緊張：「原來求婚係人生一樣最緊張緊張嘅嘢，做港姐司儀或做騷都緊張，但準備可就冇咁緊張，但求婚唔知點解？一個月之前出完機票開始緊張，瞓眼會諗點安排個trip。到求婚前一晚真係瞓唔著。」他笑言沒有一次演出比今次求婚更緊張，「無嘢可以媲美，可能好似女人生仔咁緊張！（求婚講咩？）其實之前都諗咗講咩，但都無用，我去到嗰一刻，望住佢，一攞戒指跪低，已經一片空白，個腦唔知講啲咩，佢一見到我想跪，就已經不斷笑。我俾佢啲箸聲搞到個腦空白晒，淨係識問：「你願唔願意嫁俾我，嚟緊我要令你幸福，照顧你一生一世。」。」他笑言由500字剛到30字。
問到若有機會在鏡頭前補充，他笑言要留待婚禮時宣讀，並會看為上台做騷，背好對白。求婚前沒有跟朋友夾計，全程由酒店職音拍攝，滿載女友的開心笑聲，兩人都沒有感動眼淚，「真係好似生仔咁，聽佢講完I do就成個人鬆晒，覹巨露出滿意笑容，個心都定晒。」問到婚期，6號表示仍未定實，但兩人怕熱，相信會選擇冬天，「其實都諗緊旅行定香港，但點都會喺香港再搞，今年應該趕唔切，希望盡快，可能下年年頭。」他笑言要向馬國明、蕭正楠等請教，更自爆，「之前採排成日被馬國明追問，佢以為我結咗婚，但我又唔好意思講已求咗婚。」問到為何選昨 日公布，他解釋要待整理好片段和相片才公布。談到準人夫的心情，陸浩明直言大家都拍拖多年，大家也相處愉快，至於造人大計，他笑言：「等上天安排，順其自然，但不抗拒。」