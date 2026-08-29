吳雨霏做寄養媽媽有更深體會 學識放手讓子女發展

吳雨霏（Kary）與歌手MC 張天賦 （MC）昨日出席奶粉品牌活動，擔任特別嘉賓。Kary率先登場，以三孩之母及寄養媽媽的雙重身份談及如何大膽放手讓孩子探索天賦潛能。
Kary說：「由女團到樂隊主音，再到個人發展，每一次轉變都係探索嘅機會。最大困難係面對未知同質疑，但憑住對音樂嘅熱誠同父母嘅支持，令我有勇氣放膽去闖。回首走過嘅路，每一次轉變都成為綻放天賦嘅養分，成就今日嘅自己。」Kary 更回憶童年時父母對自己的鼓勵：「重要嘅唔係跌低過幾多次，而係每一次跌低之後，你都有勇氣重新企返起身。」
談及如何啟迪孩子天賦， Kary 認為媽媽最大的挑戰是要學會適時放手：「我會帶佢哋參加唔同活動，從中觀察佢哋嘅天賦同興趣。每個小朋友都獨一無二，唔需要強求某方面嘅發展 只要係有天賦同興趣，作為媽媽都會支持。」她坦言：「見到佢哋跌倒會心痛，但只有親身體驗與克服，小朋友先會真正成長。我希望做一個陪伴者，而唔係一個安排者。」
Kary 亦提到作為「寄養媽媽」的體會：「母愛同血緣無關，每一個走進我生命嘅小朋友都非常珍貴。而寄養亦教識我最深嘅一課，就係『學懂放手』。寄養小朋友終有一日會離開我哋身邊，去過屬於佢自己嘅精彩人生；正因為相處時間有限。所以我想喺有限嘅相處時間入面，為佢打好健康底子再俾佢自由探索天賦 當我可以放手嘅時候，我就無後顧之憂，祝福佢勇敢去追尋自己嘅夢想！」最後 Kary 寄語現場爸媽：「辛苦了！希望大家記得放鬆心情、愛護自己，留一點珍貴時間比自己。」