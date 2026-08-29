吳雨霏做寄養媽媽有更深體會 學識放手讓子女發展

Kary說：「由女團到樂隊主音，再到個人發展，每一次轉變都係探索嘅機會。最大困難係面對未知同質疑，但憑住對音樂嘅熱誠同父母嘅支持，令我有勇氣放膽去闖。回首走過嘅路，每一次轉變都成為綻放天賦嘅養分，成就今日嘅自己。」Kary 更回憶童年時父母對自己的鼓勵：「重要嘅唔係跌低過幾多次，而係每一次跌低之後，你都有勇氣重新企返起身。」

談及如何啟迪孩子天賦， Kary 認為媽媽最大的挑戰是要學會適時放手：「我會帶佢哋參加唔同活動，從中觀察佢哋嘅天賦同興趣。每個小朋友都獨一無二，唔需要強求某方面嘅發展 只要係有天賦同興趣，作為媽媽都會支持。」她坦言：「見到佢哋跌倒會心痛，但只有親身體驗與克服，小朋友先會真正成長。我希望做一個陪伴者，而唔係一個安排者。」

Kary 亦提到作為「寄養媽媽」的體會：「母愛同血緣無關，每一個走進我生命嘅小朋友都非常珍貴。而寄養亦教識我最深嘅一課，就係『學懂放手』。寄養小朋友終有一日會離開我哋身邊，去過屬於佢自己嘅精彩人生；正因為相處時間有限。所以我想喺有限嘅相處時間入面，為佢打好健康底子再俾佢自由探索天賦 當我可以放手嘅時候，我就無後顧之憂，祝福佢勇敢去追尋自己嘅夢想！」最後 Kary 寄語現場爸媽：「辛苦了！希望大家記得放鬆心情、愛護自己，留一點珍貴時間比自己。」