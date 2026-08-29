香港小姐2026｜盧藯晴試戴后冠：似戴咗成層首期喺頭 友誼小姐李澄晴靠零食贏友情

《2026香港小姐競選決賽》將於明日（30日）舉行。大會今日（29）安排12 位候選佳麗互選「友誼小姐」，並進行泳裝綵排及試戴后冠。經即場投票後，由上屆友誼小姐李尹嫣宣布結果，3號李澄晴 Chorie獲選為友誼小姐，6號盧蔚晴 (Jasmine)則幸運被抽中試戴后冠，由上屆港姐冠軍陳詠詩為她戴上總值港幣500萬元的后冠。其間出現蝦碌場面，后冠戴歪了，要重新戴上，並需由髮型師上台調整。

6號盧藯晴Jasmine獲幸運之神眷顧，率先體驗戴后冠的滋味，雖然有點小插曲，但不影響她十足的信心，也不覺得后冠搖搖欲墜，「可能好適合我，體驗咗之後，就希望聽日真係可以戴。」她自言心情興奮，「心情好似坐過山車起落好快，真係好開心，戴咗成層首期喺頭上面，（好重？）重係因為香港小姐嘅一份承擔，后冠唔重，可以戴10日24小時都得。」

3號李澄晴先拔頭籌獲友誼小姐，Jasmine大讚實至名歸，「佢好擔心我哋無體力力做嘢，所以會自備好多小零食喺袋，我哋肚餓會主動問佢拎都唔介意，一。」Chorie解釋，「因為我好鍾意買零食同食嘢，所以有一袋嘢補充體力，而且其他佳麗好少食嘢，佢哋冇帶，我有就share比佢哋。」至於友誼小姐通常三甲不入，Chorie自認盡力做好自己，享受舞台已足夠，「我覺得狀態越嚟越好，心情冇咁緊張，唔會比自己太大壓力。」Jasmine就認為隨著累積經驗，已熟能生巧，今日採排過程亦很順利。