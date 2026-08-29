古天樂演唱會澳門場拉隊拜神 林峯手起刀落分燒豬

古天樂入行以來首次紅館騷《MY FIRST SHOW》已在8月21及22日完成兩場演出，不僅掀起全城熱話，收錄共12首新舊歌曲的全新專輯《The Present》，亦一如所料成為本周冠軍唱片！
一年三張冠軍碟
以雙封面版本應市的《The Present》萬眾期待於上周面世，「粉紅CD」及「黑藍色LP」同樣製作精美，兩個版本甫登場即攀上「香港唱片商會」唱片榜冠軍及亞軍，是繼古天樂首張精選碟《天命最高BACK TO THE PAST》、3吋CD單曲《世紀大騙局》之後，他今年三張冠軍唱片。
林師傅大展刀法
《MY FIRST SHOW》的追加澳門站緊接本周六、日（8月29、30日）假威尼斯人綜藝館盛大舉行，團隊日夜趕工，將澳門站打造出四面台，主角古天樂日前已拉大隊到澳門，連日來加緊彩排，今明兩晚為澳門觀眾帶來驚喜演出。
古仔為澳門站首場整裝待發，今日下午率領台前幕後進行拜神儀式，並親自切燒豬預祝兩場演出順利，出席還有宣萱、農夫、林峯、胡子彤、CY陳宗澤；其間阿峯臨時充當「林師傅」，大展刀法，負責切豬時手起刀落，旁邊的CY、C君、子彤則企定定等食，場面搞笑。另外，剛拍罷《九龍城寨之終章》的林峯，百忙之中仍抽空力撐古老闆，其世界巡迴演唱會《GO WITH THE FLOW》東莞站緊接於9月12日假東莞銀行籃球中舉行。