古天樂演唱會澳門場拉隊拜神 林峯手起刀落分燒豬

古天樂入行以來首次紅館騷《MY FIRST SHOW》已在8月21及22日完成兩場演出，不僅掀起全城熱話，收錄共12首新舊歌曲的全新專輯《The Present》，亦一如所料成為本周冠軍唱片！

一年三張冠軍碟

以雙封面版本應市的《The Present》萬眾期待於上周面世，「粉紅CD」及「黑藍色LP」同樣製作精美，兩個版本甫登場即攀上「香港唱片商會」唱片榜冠軍及亞軍，是繼古天樂首張精選碟《天命最高BACK TO THE PAST》、3吋CD單曲《世紀大騙局》之後，他今年三張冠軍唱片。