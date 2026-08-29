王鄭浚仁戥尤淑情大熱倒灶可惜 盼與尹景順合作

《中年好聲音3》王鄭浚仁第一年參與Gimme LiVe，同場有Jay Fung 馮允謙、Zpecial、 IdG Sundae、TELLER，眾人輪住上舞台傾力演出。王鄭浚仁在活動上帶來歌曲《我就是舞台》，講述他參與歌唱選秀比賽的心路歷程，亦真摯獻唱全新廣東話新歌《愛上平凡的我》，唱出任何平凡人都能獲得愛的故事。

王鄭浚仁很開心可以近距離與fans接觸。提到他擔任《中年好聲音4》的暖場嘉賓，被讚比參賽者還唱得好。他即謙虛地說：「我不是比賽沒有壓力，開放心情唱會有所同。」他與今屆冠軍尹景順同是大馬人亦都可以唱女音，所以他很期待可以跟對方合作，他相信一定會有火花。他說：「我們可以鬥高音，大家同台合作一齊飈高音，這樣應該會好好玩。」

對於大馬小師妹尤淑情大熱倒灶，他覺得好可惜。他讚對方是一個很努力又有禮貌的人，由唱第一首歌到現在，瘦了很多，聲音亦很好。他說：「我一直覺得她是三甲人選，但比賽不一定有名次才有機會，我自己都是沒名次。她在家不開心了兩天，怪責自己。她是一個很有比賽經驗的人，她都不明白當時為何會叫停音樂，幸好現在她都已經回復心情了。」為了安慰小師妹，請了對吃自助餐。他笑說：「之前減肥她一日只吃一餐，比賽完畢終於可以放鬆地吃，原來她都好食得。」