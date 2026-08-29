Lolly Talk半隊合體 認各有各忙齊人難盼全員開騷

Lolly Talk 出席的 4 位成員都表現得非常雀躍開心。Yanny：「好多謝南豐紗廠今次搵我哋出席活動，有一半成員已經好開心好難得，畢竟我哋依家各有各忙，要夾到所有人嘅期係好難。」Tania補充：「但我哋都好期待全員到齊嘅活動㗎，或者係演唱會定係 Fans Meeting？只要有粉絲繼續支持，無咩係冇可能嘅。」Ah Yo：「我哋依家係各自修煉，為自己同埋 Lolly Talk 增值。」Mei Mei：「升 Level 之後再集合嘅話，保證會更加精彩！」

4 人以一身 Y2K 造型特別亮相「RE-LOVE 綠續生活節」，於復古市集分組輪流擔任限定店長，為粉絲們推介店內二手衣飾，親身帶領粉絲於店內尋寶。經常到二手服飾店尋寶的 Yanny 最有心得：「喺二手店尋寶最緊要眼明手快，因為好貨品只係得一件，錯過咗就冇。」Ah Yo：「每次去到二手店我都會靈感爆棚，個腦會將唔同類型嘅嘢拼埋一齊，睇吓夾唔夾到。」成員們更於現場為粉絲配搭設計 Y2K 造型，鬥靚鬥搶眼之餘，更為粉絲示範各種 Y2K 動作，一同合照留念。

4 人亦與粉絲「波板糖」們一同參與「惜布 SikFabric Upcycle」升級再造工作坊，於導師的指示下，運用回收的布料與其他飾物，升級再造成為波板糖造型鎖匙扣。期間 Mei Mei 自爆手工差：「我唔係冇藝術天份，我畫畫都唔錯㗎，只係唔知點解一要我用工具就手忙腳亂。讀書時要整手作嘢，啲同學仔就自動幫我整埋，唔係我要求，係佢哋真係睇唔過眼我整到咁肉酸，仲畀咗個『手殘公主』嘅封號我。」

Tania 則以極速完成製作，並幫助粉絲們合力創作：「做手工我唔可以話有天賦，但我會認係幾有耐性。我平時出街個袋都有好多嘢掛住㗎，好多都係我自己整，唔係由零開始都一定會再加工，變成我鍾意嘅樣，好開心。今次學識咗點整波板糖造型鎖匙扣，之後有時間可以慢慢整畀 fans！」