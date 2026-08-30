《中年好聲音4》出爐三甲東港城謝票 尹景順再現神級唱功 台上大騷冠軍實力

新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司董事鍾秀蓮小姐，上台與《中聲4》三甲及一眾嘉賓合照留念。

《中年好聲音4》(《中聲4》)上周日圓滿落幕，尹景順以大熱姿態摘冠，許雲妮與鄭家聲分奪亞、季軍。昨日下午，出爐三甲聯同四強選手蔡宓婕、吳亦偉、尤淑情及許美琪，現身將軍澳東港城出席「王者見面會」。活動未開始，現場已擠得水洩不通，手持燈牌的fans高呼偶像名字，場面震撼。

活動由師兄黃劍文以一首《愛很簡單》深情揭幕，瞬間炒熱氣氛。隨後，四位落選七強選手率先登場，用實力歌聲答謝歌迷不離不棄的支持。緊接其後，另一師兄劉洋獻唱《Without You》，細膩情感渲染全場。