《中年好聲音4》出爐三甲東港城謝票 尹景順再現神級唱功 台上大騷冠軍實力

《中年好聲音4》(《中聲4》)上周日圓滿落幕，尹景順以大熱姿態摘冠，許雲妮與鄭家聲分奪亞、季軍。昨日下午，出爐三甲聯同四強選手蔡宓婕、吳亦偉、尤淑情及許美琪，現身將軍澳東港城出席「王者見面會」。活動未開始，現場已擠得水洩不通，手持燈牌的fans高呼偶像名字，場面震撼。
活動由師兄黃劍文以一首《愛很簡單》深情揭幕，瞬間炒熱氣氛。隨後，四位落選七強選手率先登場，用實力歌聲答謝歌迷不離不棄的支持。緊接其後，另一師兄劉洋獻唱《Without You》，細膩情感渲染全場。
高潮戲碼落在三甲選手重現決賽「必殺歌」。季軍鄭家聲熱唱《有效日期》，台下fans隨著節奏同步擺動；亞軍許雲妮痛快演繹《心淡》，引發全場大合唱；當冠軍尹景順壓軸登場，飆高音獻唱經典神曲《I Will Always Love You》時，高亢完美的音色震撼全場，將氣氛推向頂點。
大會評判肥媽(Maria Cordero)隨後登台，她感性表示見證學員從素人到成為舞台王者的蛻變，並寄語他們繼續用歌聲鼓勵更多人，以及在樂壇繼續發光發熱。活動尾聲，一眾無綫高層以及新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司董事鍾秀蓮小姐等上台拍大合照，七強更親民走入觀眾席與fans大合照，在花海與禮物包圍下圓滿結束謝票。