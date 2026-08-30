姚焯菲抱恙開騷出動愛犬上台 憶已故嫲嫲淚灑舞台

姚焯菲（Chantel）首個個人演唱會《姚焯菲Chantel 想飛Live Concert 2026》於昨晚（29日）假麥花臣場館圓滿結束。除了屋企人到場外，還有樂易玲、鄭丹瑞、舒文、鍾柔美、詹天文、何晉樂、冼靖峰、張馳豪、潘靜文、蔡愷穎及林智樂一眾「聲夢」歌手，及曾合拍《愛．回家之開心速遞》的古佩玲、連詩雅、張彥博等。

Chantel的舞台以L型設計，她先以白色長袍走到伸延舞台唱出《在夜裡跳舞》，接住台上有多位跳芭蕾舞的小女孩上台繼續演出。聲音沙啞的她表示自己會努力完成演出，儘管抱恙上陣，但Chantel在唱高音的部份未有失準，之後更愈唱愈放。在跳舞環節，Chantel與一眾dancers拿出泡泡槍，又拿出光管舞來舞去，最驚喜莫過於她的愛犬也上台從L型舞台奔向她。