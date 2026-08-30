熱門搜尋:
西藏尼泊爾泥石流 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 叡璟 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
娛樂
出版：2026-Aug-30 10:32
更新：2026-Aug-30 10:32

姚焯菲抱恙開騷出動愛犬上台 憶已故嫲嫲淚灑舞台

分享：
WhatsApp Image 2026 08 30 at 02.54.07

Chantel首個個人演唱會圓滿結束。（娛樂組攝）

姚焯菲（Chantel）首個個人演唱會《姚焯菲Chantel 想飛Live Concert 2026》於昨晚（29日）假麥花臣場館圓滿結束。除了屋企人到場外，還有樂易玲、鄭丹瑞、舒文、鍾柔美、詹天文、何晉樂、冼靖峰、張馳豪、潘靜文、蔡愷穎及林智樂一眾「聲夢」歌手，及曾合拍《愛．回家之開心速遞》的古佩玲、連詩雅、張彥博等。

Chantel的舞台以L型設計，她先以白色長袍走到伸延舞台唱出《在夜裡跳舞》，接住台上有多位跳芭蕾舞的小女孩上台繼續演出。聲音沙啞的她表示自己會努力完成演出，儘管抱恙上陣，但Chantel在唱高音的部份未有失準，之後更愈唱愈放。在跳舞環節，Chantel與一眾dancers拿出泡泡槍，又拿出光管舞來舞去，最驚喜莫過於她的愛犬也上台從L型舞台奔向她。

WhatsApp Image 2026 08 30 at 01.21.19 WhatsApp Image 2026 08 30 at 01.22.08 WhatsApp Image 2026 08 30 at 01.21.47 (1) WhatsApp Image 2026 08 30 at 01.21.59

姚焯菲演唱會跳舞環節：

WhatsApp Image 2026 08 30 at 02.51.37 WhatsApp Image 2026 08 30 at 02.51.30 WhatsApp Image 2026 08 30 at 02.52.13 WhatsApp Image 2026 08 30 at 02.53.17 WhatsApp Image 2026 08 30 at 02.55.53 WhatsApp Image 2026 08 30 at 02.56.12 WhatsApp Image 2026 08 30 at 02.56.53 WhatsApp Image 2026 08 30 at 02.56.39 WhatsApp Image 2026 08 30 at 02.57.10 WhatsApp Image 2026 08 30 at 02.58.47 WhatsApp Image 2026 08 30 at 02.58.37 WhatsApp Image 2026 08 30 at 02.59.03 WhatsApp Image 2026 08 30 at 02.58.10 WhatsApp Image 2026 08 30 at 02.54.23 WhatsApp Image 2026 08 30 at 02.54.53 WhatsApp Image 2026 08 30 at 02.54.07 WhatsApp Image 2026 08 30 at 02.53.30 WhatsApp Image 2026 08 30 at 02.52.29

Chantel邀請了曾比特及音樂人Johnny Yim擔任演唱會嘉賓，Chantel表示跟曾比特是同年奪新人獎，而Johnny Yim更帶同為Chantel伴奏的第一部鋼琴出來。在致謝環節中，她感謝家人的支持和照顧，當談及嫲嫲時忍不住落淚說：「嫲嫲嚟唔到現場，佢喺天上睇着我表演，希望佢會睇得開心。」

期間大會播出周嘉洛、蕭正楠、單立文預錄片段，其中蕭正楠更自爆與Chantel是同區關係，而Chantel小時候更曾寫了一封信給他。唱至encore環節，整晚以全白歌衫示人的她換上黑色tee配粉紅色牛仔褲在觀眾突然現身，最後以《戀愛預告》作結，並宣布12月26日在澳門開騷。

WhatsApp Image 2026 08 30 at 03.00.47 WhatsApp Image 2026 08 30 at 03.00.33 WhatsApp Image 2026 08 30 at 03.01.26 WhatsApp Image 2026 08 30 at 03.01.07 (1) WhatsApp Image 2026 08 30 at 03.01.06 WhatsApp Image 2026 08 30 at 02.59.27 WhatsApp Image 2026 08 30 at 02.59.54 WhatsApp Image 2026 08 30 at 03.01.27 (2) WhatsApp Image 2026 08 30 at 03.02.56 WhatsApp Image 2026 08 30 at 03.02.27 WhatsApp Image 2026 08 30 at 03.01.07 (2) WhatsApp Image 2026 08 30 at 03.03.29 WhatsApp Image 2026 08 30 at 03.03.49 WhatsApp Image 2026 08 30 at 03.04.12 WhatsApp Image 2026 08 30 at 03.05.05 WhatsApp Image 2026 08 30 at 03.04.49 WhatsApp Image 2026 08 30 at 03.05.16 WhatsApp Image 2026 08 30 at 03.06.49 WhatsApp Image 2026 08 30 at 03.06.40 WhatsApp Image 2026 08 30 at 03.07.39 WhatsApp Image 2026 08 30 at 03.07.17

ADVERTISEMENT

【送置富Malls「裝」可愛摺疊環保袋】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務