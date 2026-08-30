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娛樂
出版：2026-Aug-30 12:00
更新：2026-Aug-30 12:00

姚焯菲後台針灸急救喉嚨全是痰 盼澳門個唱還給觀眾100%Chantel

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《姚焯菲Chantel 想飛Live Concert 2026》

姚焯菲（Chantel）首個個人演唱會《姚焯菲Chantel 想飛Live Concert 2026》於昨晚（29日）假麥花臣場館圓滿結束，不少好友到場支持。Chantel聲沙上陣，每到talk的環節，Chantel都要飲水，儘管抱恙上陣，但Chantel在唱高音的部份未有失準，之後更愈唱愈放。事後她接受訪問時，透露自己耳鳴，不是太聽到自己的說話。

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一回後台要清痰

由於她回港之後，一直工作，就連閉關的時間也沒有，是否因而體力不支倒地，她說：「相信喺有啲地方感染到個病毒。我係星期三先至病，呼吸道感染，喉嚨發炎，好多痰！我一直都好有好強信念，我會好返晒，但係呢個信念係唔work嘅。我一路唱嘅時候，啲痰係個喉嚨度，喺後台嗰度我要咳出嚟，一係就吞落去，不停擤鼻涕。中醫師係夜晚7點半嘅時候嚟到後台同我針灸，我就躺平咗20分鐘，先至上台，諗返起都覺得好瘋狂成件事。」

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為演出未完美感內疚

她愧疚自己因為生病令演出的水準打了折扣，她說：「其實我唔係好聽到自己唱到啲咩，我兩邊耳都唔係好聽到，我覺得我可以唱得更好，我覺得我好對唔住觀眾，有啲人係山長水遠嚟香港睇我呢個show，但係竟然見到呢個水準，真係唔好意思。我都希望大家睇得開心，我盡咗全力，希望冇辜負你哋。」

她表示入場的觀眾都是為她而來，所以自己會盡力到最後一刻，「今次真係一個好大嘅難關，但證明咗我可以跨越佢，亦證明身邊嘅人好錫我。今日真係見到好多人知道我病，但大家都仆心仆命去照顧我，好多謝佢哋。」

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帶同陪伴5年愛犬出場

對於今次的舞台設計，她感謝製作組的設計。她說：「因為我哋唔係咁多時間去諗太多設計，L字型舞台令我可以同側邊嘅觀眾互動更加多，同埋encore位喺後便嗰度行出嚟。」談到愛犬上台表演，她笑言狗狗的表現有些少失準，「佢係我嘅夥伴，佢係我五年前啱啱比賽嘅時候，好大壓力，我爹哋就帶咗佢返嚟，佢係一份好好嘅禮物、朋友，佢係好friend嚟嘅小狗，佢就好似一隻熊啤啤，所以改名叫做Duffy Bear。」

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9月2日回美開學

談到在台上提及嫲嫲時灑淚，她坦言非常掛住嫲嫲，並指自從嫲嫲離世後，感到屋企有點空虛，畢竟少了一個人錫，但相信她在天上有看她的表演。問到完騷之後，最想做甚麼，她說：「咩都唔想做，淨係想快啲聽返嘢！之後同屋企人食飯，我9月2日就要返去美國。」談到12月26日會在澳門開騷，她表示暫未知是否將香港的演出原汁原味重現，但承諾屆時不會病倒，100%呈現應有的水準。

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《聲夢傳奇》近乎齊人現身：

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