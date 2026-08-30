姚焯菲後台針灸急救喉嚨全是痰 盼澳門個唱還給觀眾100%Chantel

姚焯菲（Chantel）首個個人演唱會《姚焯菲Chantel 想飛Live Concert 2026》於昨晚（29日）假麥花臣場館圓滿結束，不少好友到場支持。Chantel聲沙上陣，每到talk的環節，Chantel都要飲水，儘管抱恙上陣，但Chantel在唱高音的部份未有失準，之後更愈唱愈放。事後她接受訪問時，透露自己耳鳴，不是太聽到自己的說話。

由於她回港之後，一直工作，就連閉關的時間也沒有，是否因而體力不支倒地，她說：「相信喺有啲地方感染到個病毒。我係星期三先至病，呼吸道感染，喉嚨發炎，好多痰！我一直都好有好強信念，我會好返晒，但係呢個信念係唔work嘅。我一路唱嘅時候，啲痰係個喉嚨度，喺後台嗰度我要咳出嚟，一係就吞落去，不停擤鼻涕。中醫師係夜晚7點半嘅時候嚟到後台同我針灸，我就躺平咗20分鐘，先至上台，諗返起都覺得好瘋狂成件事。」

為演出未完美感內疚

她愧疚自己因為生病令演出的水準打了折扣，她說：「其實我唔係好聽到自己唱到啲咩，我兩邊耳都唔係好聽到，我覺得我可以唱得更好，我覺得我好對唔住觀眾，有啲人係山長水遠嚟香港睇我呢個show，但係竟然見到呢個水準，真係唔好意思。我都希望大家睇得開心，我盡咗全力，希望冇辜負你哋。」

她表示入場的觀眾都是為她而來，所以自己會盡力到最後一刻，「今次真係一個好大嘅難關，但證明咗我可以跨越佢，亦證明身邊嘅人好錫我。今日真係見到好多人知道我病，但大家都仆心仆命去照顧我，好多謝佢哋。」